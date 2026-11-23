V začetku meseca je v javnosti vzniknila afera med vodjo proizvajalca čipov Nvidia Jensenom Huangom in domnevno kitajsko vohunko Alice Huang (kljub enakim priimkom nista v sorodstvenih vezeh).
Huangova je pred tem vodila singapursko tehnološko skupino Megaspeed International, ki je pod preiskavo zaradi domnevne pomoči kitajskim podjetjem pri dostopu do čipov podjetja Nvidia. V času afere pa naj bi skušala izkopati poslovne skrivnosti za Peking.
New York Times je minuli konec tedna poročal, da naj bi bila domnevna vohunka od pomladi 2025 in vse do letošnje jeseni, v času afere torej, v stiku z uradnikom kitajskega ministrstva za državno varnost. Pri tem se sklicuje na obveščevalne podatke, v katere da je imel vpogled.
Po njihovem poročanju se časovno obdobje, v katerem so potekali stiki med Alice Huang in kitajsko obveščevalno agencijo, ujema tudi z obdobjem, ko je Megaspeed pridobival velike količine naprednih čipov Nvidia.
Ameriške obveščevalne agencije naj bi medtem zbrale dokaze, da je poslovni partner Huangove Kang Wei, po navedbah časopisa so ga pogosto predstavljali kot njenega moža, sodeloval z isto kitajsko vohunsko agencijo.
Po razkritju njegovih skokov čez plot je Jensen Huang v začetku tega meseca odstopil z mesta glavnega izvršnega direktorja Nvidie, 1. decembra pa sledi zaslišanje pred ameriškimi zakonodajalci zaradi pomislekov glede nacionalne varnosti.
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