V začetku meseca je v javnosti vzniknila afera med vodjo proizvajalca čipov Nvidia Jensenom Huangom in domnevno kitajsko vohunko Alice Huang (kljub enakim priimkom nista v sorodstvenih vezeh). Huangova je pred tem vodila singapursko tehnološko skupino Megaspeed International, ki je pod preiskavo zaradi domnevne pomoči kitajskim podjetjem pri dostopu do čipov podjetja Nvidia. V času afere pa naj bi skušala izkopati poslovne skrivnosti za Peking.

Jansen in Lori Huang FOTO: Profimedia

New York Times je minuli konec tedna poročal, da naj bi bila domnevna vohunka od pomladi 2025 in vse do letošnje jeseni, v času afere torej, v stiku z uradnikom kitajskega ministrstva za državno varnost. Pri tem se sklicuje na obveščevalne podatke, v katere da je imel vpogled. Po njihovem poročanju se časovno obdobje, v katerem so potekali stiki med Alice Huang in kitajsko obveščevalno agencijo, ujema tudi z obdobjem, ko je Megaspeed pridobival velike količine naprednih čipov Nvidia.