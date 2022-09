Aligator, mamila, orožje, denar. Tiger? Pogrešan

Mladiča naj bi nezakonito zadrževali in obravnavali kot domačo žival. Tiger je star manj kot eno leto, tehta pa največ 30 kilogramov. Odrasli tigri tehtajo vse do 270 kilogramov, lahko bi postal nevaren, poroča AP.

Divji tigri so drugače po vsem svetu uvrščeni na seznam ogroženih vrst. V preteklosti, med letoma 1967 in 1987, so bili na njem tudi aligatorji.

Aligator, ki so ga zasegli v domu 26-letnega moškega je dolg približno en meter. Odpeljali so ga objekt za divje živali, 26-letnika pa aretirali. Poleg enometrskega kuščarja so pri njem našli še kilogram heroina, približno pet kilogramov kokaina, 22 kilogramov marihuane, 17 pušk in pištol ter za skoraj 40.000 evrov tablet Xanax in fentanil.