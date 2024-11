Aljaščanka, ki purana prebivalcem iz odročnih krajev vrže kar iz letala

Zdaj Keimova že tretje leto zapored malo pred zahvalnim dnem sama sede v majhno letalo ter nizko in počasi leti nad podeželskimi predeli osrednje Aljaske in purane dostavlja tistim, ki sami enostavno ne morejo skočiti v trgovino, poroča AP.

Idejo je dobila, potem ko je izvedela za družino, ki se je preživljala zgolj s hrano, ki so jo sami pridelali ali ulovili. "Povedali so mi, da se od veverice, ki jo morajo razdelili med tri osebe, ne naješ kaj dosti," je Keimova pripovedovala za AP in dodala, da se je takrat odločila, da jim bo dostavila purana.

Z očetom sta obnovila manjše letalo in Keimova je uresničila svojo idejo, nato pa šla še korak dlje in purane začela dostavljati še drugim prebivalcem odročnih krajec. Letos bo ljudem, ki vse leto živijo v kočah, kjer ni cest, dostavila 32 zamrznjenih puranov. Vse razen dveh je dostavila že do torka, načrte za dostavo zadnjih dveh ptic pa ji je prekrižalo nepredvidljivo vreme.

Sicer Keimova vsako leto dostavi med 30 in 40 puranov, pri čemer od svoje baze severno od Anchoragea proti vznožju gore Denali preleti več kot 161 kilometrov. Novice o njenem dobrem delu so se hitro razširile, tako od ust do ust kot tudi pred družbenih omrežij.

Včasih ji na pomoč priskoči še kakšen prijatelj, ki purane meče iz letala medtem ko ona vozi letalo, včasih pa je ona tista, ki meče purane, za krmilom letala pa je njena prijateljica Heidi Hastings.

S pomočjo donacij Keimova hkrati kupi približno 20 puranov, običajno donacije dobi prek družbenega omrežja Facebook. Purane nato zavije v plastične vrečke za smeti in jih pusti v tovornem vozilu, vse dokler se ne dogovori za let. "Na srečo je na Aljaski hladno, zato mi ni treba skrbeti za zamrzovalnik," je rekla.