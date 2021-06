Bidnova vlada naravno zavetišče na Aljaski zapira za izkoriščanje nafte in plina

V zadnjih dneh svojega mandata je nekdanji predsednik ZDA Donald Trump objavil načrt izkoriščanja nafte v naravnem rezervatu za divje živali na Aljaski, ki so mu okoljevarstveniki in demokrati nasprotovali. Naravni rezervat je dom za polarne medvede, volkove, razne ptice in druge živali, ki so že tako ali tako ogrožene zaradi posledic segrevanja ozračja. Nasprotniki izkoriščanja nafte so prepričani, da bi vrtanje nepopravljivo uničilo neokrnjeno naravo.

Načrtovali so izkoriščanje nafte na 330.000 hektarjih rezervata, ki obsega 7,8 milijona hektarjev. Aktualni predsednik Joe Bidenpa bo zdaj odločitev preklical, kar številni pozdravljajo, poroča BBC.Biden je že izdal izvršni ukaz, s katerim je uvedel moratorij na podeljene pravice izkoriščanja nafte in plina, sedaj območje povsem zapira z obrazložitvijo, da Trumpova odločitev ni temeljila na zadostnih raziskavah vpliva na okolje.

"Radi bi se zahvalili predsedniku Bidnu, ker je prepoznal napačne odločitve prejšnje administracije in ker je naredil korak v pravo smer,"je dejala Tonya Garnett, predstavnica tamkajšnje lokalne skupnosti. Republikanci tej potezi nasprotujejo.

Republikanci so si dolgo prizadevali za izkoriščanje nafte

Republikanci so rezervat dolga leta skušali odpreti za izkoriščanje nafte, vendar ni šlo vse do nastopa položaja predsednikaDonalda Trumpa.Lisa Murkowskije leta 2017 podprla njegov zakon o davčnih olajšavah, ko so mu dodali določilo o odprtju rezervata za namen izkoriščanja nafte na okrog 300.000 hektarjih.

Zagovorniki vrtanja pravijo, da je to nujno potrebno za gospodarski razvoj Aljaske in dobro za zvezni proračun. Uvodoma so ocenjevali, da bo do leta 2027 vrtanje zvezni zakladnici navrglo 1,8 milijarde dolarjev, najnovejše ocene kongresnega proračunskega urada pa govorijo o 900 milijonih dolarjev.