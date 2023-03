'Alkohol? Ne, hvala.' Mladi Nemci vse bolj zavračajo popivanje

Christin Kutscher je 20-letna Nemka, ki se s prijatelji druži in zabava na nekoliko netipičen način: vedno znova zavrne alkohol, čeprav je ta vseprisoten med njenimi vrstniki. Preden zvečer odrinejo v klub, se s prijatelji zberejo na nekakšnem "ogrevanju" za zabavo, ki vključuje alkoholne pijače. Christin pa namesto piva raje poseže po kozarcu brizganca z jabolčnim sokom, a se zato nič manj ne zabava. Pa tudi s strani prijateljev na ta račun ni deležna nobenih zbadljivk. Prav nasprotno, veseli so, da jih lahko nekdo – če ne drugega – varno z avtomobilom prevaža naokrog.

Christinina izbira življenjskega sloga brez alkohola pa ni takšna redkost, kot se morda zdi na prvi pogled. Če je med t. i. milenijci (rojenimi med letoma 1980 in 1994) opijanje z alkoholom veliko bolj pogosto, pa t. i. pripadniki generacije Z (rojeni med letoma 1995 in 2010) vse manj posegajo po prekomernem pitju.

"Za to sem se delno odločila iz zdravstvenih razlogov, saj sem imela v preteklosti po pitju težave z želodcem in hudega mačka," pravi Christin. Pomemben razlog pa je tudi njena družbena podoba, podoba, ki jo gradi tudi na družbenih omrežjih. "Nekoč sem v pijanem stanju objavila nek posnetek na Instagramu, zdaj si tega gotovo ne bi privoščila," prizna 20-letnica. Bilo je prvič in – kot upa – zadnjič, saj na vsebino ni ravno ponosna.

Zdravje in družbena podoba

Izguba nadzora ni 'v trendu'

Zvezni center za zdravstveno vzgojo zadnjih 20 let spremlja trend pitja alkoholnih pijač med Nemci. Podatki njihovih raziskav kažejo, da opijanje med mladimi zadnja desetletja upada. Pitje alkohola na tedenski ravni v starostni skupini 18–25 let (torej med pripadniki generacije Z) se je s 44 % leta 2004 zmanjšalo na 32 % leta 2021. V starostni skupini 12–17 let je pitje vsaj enkrat na teden z 21 % leta 2004 padlo na slabih 9 %.

Sociolog Heino Stöver s frankfurtske univerze pojasnjuje: "Mladi veliko več interakcij opravijo v virtualnem svetu, manj je druženja v živo in posledično manj popivanja." Pa še en vidik se kaže kot pomemben po besedah profesorja: "Predvsem mladi se bojijo izgube nadzora nad svojim vedenjem in zelo skrbijo za svojo javno podobo, vključno z družbenimi omrežji." Alkohol tako izgublja vlogo glavnega vezivnega in sprostitvenega elementa, saj izguba nadzora preprosto 'ni v trendu.'