'Alkohol povzroča raka, steklenice naj na to opozarjajo'

Ameriški kirurg Vivek Murthy meni, da se večina Američanov ne zaveda tveganja, ki na leto v ZDA povzroči približno 100.000 primerov raka in 20.000 smrti. Zato želi, da se na steklenice doda opozorilo, ki navaja škodljive posledice uživanja alkoholnih pijač, poroča BBC. A za spremembo obstoječih opozorilnih nalepk, ki sicer niso bile posodobljene vse od leta 1988, bi bil potreben akt ameriškega kongresa.

Murthy je zato pozval k ponovni oceni priporočenih omejitev uživanja alkohola in k povečanju izobraževanja glede alkoholnih pijač in raka. Kirurg ob tem poudarja, da je alkohol tretji najpogostejši vzrok za nastanek raka, ki ga je mogoče preprečiti, takoj za tobakom in debelostjo.