Alkohol vlil pogum, najeli jadrnico in vrgli v zrak plinovod

Konec septembra 2022 so na plinovodih Severni tok 1 in 2, po katerih se je v Evropo stekal ruski plin, potrdili štiri puščanja. Do dveh uhajanj plina je prišlo v švedskih, do dveh pa v danskih vodah. Švedske in danske oblasti so ugotovile, da so puščanje povzročile podvodne eksplozije. Med preiskavo so našli sledi eksploziva in potrdili, da so bile eksplozije namerna dejanja. Ukrajina je kmalu po sabotažah krivdo pripisala Rusiji, Moskva pa je odgovornost ves čas zanikala. Po navedbah omenjenega časnika pa so bile torej te sabotaže res delo ukrajinskih rok.

Najeta jadrnica in ženska na krovu

Ideja o sabotiranju vira financiranja za Putinov vojaški stroj naj bi se torej rodila med spomladanskim proslavljanjem ukrajinskih uspehov, ko so želeli zadati udarec Moskvi. Plinovodi Severni tok, ki tečejo pod Baltikom in so iz zemeljski plin iz Rusije dovajali v Nemčijo, so se zdeli odmevna tarča. Načrti so se oblikovali le ustno, da ne bi pustili nobene papirnate sledi.