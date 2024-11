Alkoholna pijača naj bi vsebovala strupeni metanol, umrl že šesti turist

Smrt 19-letne Avstralke Holly Bowles je potrdila njena družina. "Tolažimo se s tem, da he Holly osrečila toliko ljudi," so še sporočili ter dodali, da je živela svoje najboljše življenje, da je na potovanju po jugovzhodni Aziji spoznala številne nove prijatelje in uživala v neverjetnih izkušnjah. Avstralska zunanja ministrica Penny Wong je družini in prijateljem pokojne izrekla sožalje.

Poročila in pričevanja nakazujejo, da so turisti morda zaužili alkohol, ki mu je bil dodan metanol. Za razliko od etanola, ključne sestavine alkoholnih pijač, je metanol strupen za ljudi. Nelegalni proizvajalci žganih pijač ga včasih dodajajo svojim pijačam kot poceni način za povečanje vsebnosti alkohola

Ni sicer še znano, kje so se umrli zastrupili. Znaki zastrupitve se lahko namreč pojavijo tudi 24 ur po sami zastrupitvi. Hostel Nana Backpacker, kjer sta bivali avstralski najstnici, je sporočil, da so večer pred njuno zastrupitvijo okoli 100 gostom podelil kozarčke alkoholne pijače. A kot so povedali za AP News, nihe od drugih gostov ni kazal znakov zastrupitve. Policija je sicer pridržala in zaslišala upravitelja hostla.

Še manj informacij je znanih o ostalih smrtnih žrtvah. Simone White naj bi potovala s skupino prijateljev, poklonili pa so se ji tudi v njenem podjetju. "Bila je nadarjena kolegica, ki je imela pred seboj svetlo prihodnost. Naše misli so z njeno družino in prijatelji ter kolegi in strankami, ki so jo imeli privilegij poznati. Iskreno jo bomo pogrešali," so zapisali.

Avstralija poziva oblasti v Laosu, naj izvedejo temeljito preiskavo. Novozelandski in nizozemski uradniki pa so dejali, da spremljajo dogajanje, v katerega so vpleteni tudi njihovi državljani. Ministrstvo za zunanje zadeve Nove Zelandije je namreč lokalnim medijem sporočilo, da se je z metanolom morda zastrupil tudi eden od njihovih državljanov, nizozemsko ministrstvo za zunanje zadeve pa je sporočilo, da je v bolnišnici pristal tudi eden od njihovih državljanov, a da je v stabilnem stanju.