Alpako Geronimo uspavali vladni veterinarji

Uradnikom v maskah in modrih kobinezonih je alpako iz ograde na kmetiji v Wickwarju pomagala odpeljati policija. Dogajanje so spremljali številni aktivisti in mediji. "Okuženo žival so premestili iz prostorov in jo evtanazirali uslužbenci Agencije za zdravje živali in rastlin (APHA). Šlo je za nujen ukrep za nadzor širjenja goveje tuberkuloze," so sporočili iz

Na slikah, ki so jih posneli aktivisti, je videti, da so veterinarji Geronima zvlekli v prikolico in ga odpeljali, poroča The Independent.