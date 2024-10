Alpe du Grand Serre po poti Kanina: zastarelo smučišče bo letos zaprto

Francosko smučarsko središče Alpe du Grand Serre bo to zimo samevalo. Lokalni svetniki so namreč sprejeli odločitev, da bo smučišče zaradi previsokih obratovalnih stroškov in pomanjkanja snega to zimo zaprto. Neuspešni so bili tudi s projektom, v sklopu katerega bi območje preuredili v celoletno destinacijo.