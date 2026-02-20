Naslovnica
Tujina

Epilog tragedije v gorah: alpinista spoznali za krivega

20. 02. 2026 08.19

Avtor:
N.V.
37-letni plezalec na sodišču

37-letnega avstrijskega plezalca, ki je bil obtožen, da je na gori pustil svoje dekle, da je zmrznilo, so spoznali za krivega povzročitve smrti iz malomarnosti. Obsojen je bil na petmesečno pogojno kazen in globo v višini 9600 evrov.

Sojenje sledi tragičnemu dogodku, ko je 33-letnica umrla zaradi podhladitve na gori Grossglockner. Njenega partnerja so obtožili, da jo je pustil nezaščiteno blizu vrha v slabih vremenskih razmerah, medtem ko je šel iskat pomoč.

Sodnik Norbert Hofer, tudi sam izkušen plezalec, ki redno sodeluje z gorskimi in helikopterskimi reševalnimi ekipami, je poudaril, da je 37-letnik odličen alpinist, vendar je bila njegova punca "svetlobna leta za njim" glede plezalnih sposobnosti.

"Ne vidim te kot morilca," je dejal sodnik 37-letniku in opozoril, da bi se par moral vrniti nazaj prej, saj 33-letnica ni imela dovolj izkušenj za vzpon v takih razmerah, kar bi moral 37-letnik prepoznati.

Sodišče je zaslišalo tudi nekdanjo punco plezalca, ki je opozorila, da je tudi njo samo pustil na gori leta 2023. Bila naj bi na robu svojih moči, vrtelo naj bi se ji, svetilka pa ji je prenehala delati. Povedala je, da je jokala in kričala, 37-letnik pa naj bi nenadoma izginil, odšel naprej in jo pustil za seboj.

Dekle je viselo z glavo navzdol s skalnate stene, ko jo je našla gorska reševalna ekipa. Še vedno je na sebi imela nahrbtnik, oči široko odprte, brez rokavic, njeni čevlji pa so bili odvezani, poroča BBC. "Bili smo presenečeni, da je ostala v tem položaju," je dejal eden od reševalcev na sodišču. "Če bi bil veter močnejši, bi jo odneslo."

Tožilci so navedli, da je tisti dan pihal močan veter s hitrostjo do 74 kilometrov na uro, bilo je zelo mrzlo, temperature so padle krepko pod ničlo. 37-letniku očitajo, da je bil "odgovoren za turo", da ni poklical policije in ni poslal nobenega signala za pomoč, ko je okoli 22.30 nad njima letel policijski helikopter. V tem času je par še vedno plezal, zato obramba trdi, da je bilo takrat vse v redu in ni bilo smiselno klicati na pomoč.

A verjetno se je le kmalu zatem situacija povsem obrnila, ko je njegovo dekle blizu vrha postalo izčrpano. Obramba trdi, da je svojemu partnerju naročila, naj gre po pomoč. Okoli 00.35 je poklical gorsko policijo, a je vsebina pogovora sporna. Reševalci so dejali, da pravzaprav ni šlo za klic v sili.

Potem je 37-letnik okoli 2. ure zjutraj sam splezal na vrh in se na drugi strani spustil dol, dekle pa je ostalo pod vrhom, nezaščiteno in izčrpano.

Zoper sodbo je vložena pritožba.

