V hudem mrazu na gori zapustil dekle, ki je nato umrla

Tragični dogodek se je po poročanju Index.hr zgodil le nekaj deset metrov pod najvišjim avstrijskim vrhom, kamor se je par iz Salzburga podal v težkih zimskih razmerah. Po ugotovitvah preiskovalcev je 33-letnica začela izgubljati moč tik pod vrhom, kjer sta bila izpostavljena močnemu vetru in ekstremnemu mrazu. Namesto da bi poskrbel za njeno zaščito ali takoj poklical pomoč, se je njen partner odločil, da bo sam odšel po reševalce. Ženska je v tem času, po ocenah tožilstva, ostala popolnoma nezaščitena in umrla zaradi podhladitve.
Preiskava je razkrila več odločilnih napak. Par je turo začel prepozno, brez ustrezne opreme za izredne razmere, ženska pa naj ne bi imela primerne visokogorske opreme za tako zahtevno turo. Tožilstvo izpostavlja tudi izkušenost moškega, saj je bil v visokogorju precej bolj vešč kot partnerica in ker je sam načrtoval vzpon, bi moral sprejeti varnejše odločitve in pravočasno obrniti.
Dodatno mu očitajo, da ni pravočasno poklical reševalcev, čeprav sta bila v težavah že pred nočjo. Ko je helikopter pozno zvečer preletel območje, ni reagiral, prav tako ne na več klicev alpske policije. Reševalno akcijo je sprožil šele več ur kasneje, ko je bila usoda njegove partnerice že zapečatena. Reševalci so do nje zaradi razmer lahko prišli šele dopoldne in potrdili smrt.
Odvetnik obtoženega trdi, da je šlo za "kruto nesrečo", pri kateri je njegov klient ravnal v dobri veri in v izjemno zahtevnih okoliščinah. Tožilstvo pa, kot poroča Index.hr, meni, da bi tragedijo lahko preprečili z ustreznejšo pripravo, odločnejšim ravnanjem in pravočasnim klicem na pomoč.
Sojenje je napovedano za februar 2026.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.