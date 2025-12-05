V hudem mrazu na gori zapustil dekle, ki je nato umrla

Tragični dogodek se je po poročanju Index.hr zgodil le nekaj deset metrov pod najvišjim avstrijskim vrhom, kamor se je par iz Salzburga podal v težkih zimskih razmerah. Po ugotovitvah preiskovalcev je 33-letnica začela izgubljati moč tik pod vrhom, kjer sta bila izpostavljena močnemu vetru in ekstremnemu mrazu. Namesto da bi poskrbel za njeno zaščito ali takoj poklical pomoč, se je njen partner odločil, da bo sam odšel po reševalce. Ženska je v tem času, po ocenah tožilstva, ostala popolnoma nezaščitena in umrla zaradi podhladitve.

Preiskava je razkrila več odločilnih napak. Par je turo začel prepozno, brez ustrezne opreme za izredne razmere, ženska pa naj ne bi imela primerne visokogorske opreme za tako zahtevno turo. Tožilstvo izpostavlja tudi izkušenost moškega, saj je bil v visokogorju precej bolj vešč kot partnerica in ker je sam načrtoval vzpon, bi moral sprejeti varnejše odločitve in pravočasno obrniti.