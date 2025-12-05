Svetli način
Tujina

V hudem mrazu na gori zapustil dekle, ki je nato umrla

Grossglockner, 05. 12. 2025 11.55 | Posodobljeno pred 35 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
L.M.
Komentarji
6

Avstrijsko tožilstvo je vložilo obtožnico proti 36-letnemu alpinistu, ki naj bi januarja letos na Grossglocknerju v hudem mrazu zapustil partnerico. Ženska je med vzponom proti vrhu omagala, partner pa je sam odšel po pomoč. Ko so jo reševalci našli, je bila že mrtva. Moškemu zdaj grozi do tri leta zapora zaradi uboja iz malomarnosti.

Tragični dogodek se je po poročanju Index.hr zgodil le nekaj deset metrov pod najvišjim avstrijskim vrhom, kamor se je par iz Salzburga podal v težkih zimskih razmerah. Po ugotovitvah preiskovalcev je 33-letnica začela izgubljati moč tik pod vrhom, kjer sta bila izpostavljena močnemu vetru in ekstremnemu mrazu. Namesto da bi poskrbel za njeno zaščito ali takoj poklical pomoč, se je njen partner odločil, da bo sam odšel po reševalce. Ženska je v tem času, po ocenah tožilstva, ostala popolnoma nezaščitena in umrla zaradi podhladitve.

Preiskava je razkrila več odločilnih napak. Par je turo začel prepozno, brez ustrezne opreme za izredne razmere, ženska pa naj ne bi imela primerne visokogorske opreme za tako zahtevno turo. Tožilstvo izpostavlja tudi izkušenost moškega, saj je bil v visokogorju precej bolj vešč kot partnerica in ker je sam načrtoval vzpon, bi moral sprejeti varnejše odločitve in pravočasno obrniti.

Vrh Grossglockner
Vrh Grossglockner FOTO: AP

Dodatno mu očitajo, da ni pravočasno poklical reševalcev, čeprav sta bila v težavah že pred nočjo. Ko je helikopter pozno zvečer preletel območje, ni reagiral, prav tako ne na več klicev alpske policije. Reševalno akcijo je sprožil šele več ur kasneje, ko je bila usoda njegove partnerice že zapečatena. Reševalci so do nje zaradi razmer lahko prišli šele dopoldne in potrdili smrt.

Odvetnik obtoženega trdi, da je šlo za "kruto nesrečo", pri kateri je njegov klient ravnal v dobri veri in v izjemno zahtevnih okoliščinah. Tožilstvo pa, kot poroča Index.hr, meni, da bi tragedijo lahko preprečili z ustreznejšo pripravo, odločnejšim ravnanjem in pravočasnim klicem na pomoč.

Sojenje je napovedano za februar 2026.

Grossglockner alpinist podhladitev gore
KOMENTARJI (6)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
but_the_ppl_are_retarded
05. 12. 2025 12.28
In kaj bi naj naredu? Umrl zraven?
ODGOVORI
0 0
tmj
05. 12. 2025 12.30
lhk bi poklicu ane
ODGOVORI
0 0
Thor78
05. 12. 2025 12.13
+1
Očitno bi moral še on gor počakat in umret al kako? In potem bi bil spet on kriv, ker ni šel po pomoč in sta oba umrla.
ODGOVORI
3 2
Magic-G-spot
05. 12. 2025 12.20
-1
Jutri bos pa spet krical kdo bo placal stroske resevanja unim ki z pomanjkljivo opremo brez izkusenj obstanejo v gorah. Ce je bil iskusen in jo je peljal gor z pomanjkljivo opremo in tam pustil definitivno malomarnost. No pri nas se pac razmislja drugace zato pa je kot je. Poglej clanke.
ODGOVORI
0 1
shadow_777
05. 12. 2025 12.31
Nihče jo ni peljal gor. A z avtom? Vsak je odgovoren za sebe in svojo pomankljivo opremo.
ODGOVORI
0 0
sebak81
05. 12. 2025 12.05
+4
Dobro da imate index.hr, ker drugače nebi imeli novic
ODGOVORI
4 0
