Alpska vasica spet ogrožena, plaz se vsak dan premakne za 25 centimetrov

Kdaj točno bo evakuacija stekla, še niso določili, poroča Tagesschau.

Trenutno se melišče proti vasi premika za približno 25 centimetrov na dan. Če bi območje zajelo obilno deževje, bi gmota v dolino lahko zgrmela s hitrostjo 80 kilometrov na uro, je prebivalcem na informativnem sestanku pojasnil geolog Stefan Schneider.

Za tako ekstremen podor trenutno sicer obstaja zelo malo možnosti, vendar prebivalce kljub temu opozarjajo, da v takem primeru pravočasna obvestila za evakuacijo praktično ne bi bila mogoča.

Prebivalce Brienza, ki leži na nadmorski višini 1150 metrov, so v pričakovanju zemeljskega plazu evakuirali že maja lani. Mesec pozneje je ogromna gmota dejansko zgrmela proti hišam in jih le za nekaj metrov zgrešila. Travnike in polja je zasula tudi več metrov visoka plast zemlje in kamenja. Razsežnost takratnega plazu so vidne na spodnjih fotografijah.