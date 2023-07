Nevarna alternativna medicina v Rusiji: Terapija s ksenonom, strup krastače

Ksenon je nestrupen plin, znan po svojih pomirjevalnih in analgetičnih lastnostih, uporabljajo pa ga ljudje z anksioznimi motnjami in depresijo. V ZDA ni odobren, vendar je zelo priljubljen v Rusiji. 40-letni podjetnik Anton Čerepenikov , ki so ga ta konec tedna našli mrtvega v njegovi pisarni v Moskvi, je umrl zaradi zastrupitve s ksenonom, potem ko se je, kot poročajo ruski mediji, predoziral. Vodil je največje IT-podjetje v državi ICS Holding in bil povezan z ruskimi varnostnimi službami.

Leto prej, julija 2022, je ruska tiskovna hiša Novaya Gazeta poročala, da je Dmitrij Konopljev, eden najboljših Putinovih oblikovalcev orožja, umrl med zdravljenjem s ksenonsko inhalacijsko terapijo.

"Dmitrij Konopljev je umrl med postopkom vdihavanja ksenona za zdravljenje glavobola in anksiozne motnje," je takrat poročal ruski Telegram kanal Mash. Nekdanji glavni urednik Tatler Russia Arian Romanovski je dejal, da se ruske zvezde in poslovneži vedno bolj poslužujejo "te nenavadne tehnike, ki lajša stres in tesnobo". Ena terapija s ksenonsko inhalacijo naj bi stala do 60.000 rubljev ali približno 600 evrov.

Nekdanji direktor Lukoila je umrl pri šamanu

Več drugih uglednih ruskih tajkunov je umrlo v podobno nenavadnih okoliščinah. To vključuje milijarderja, nekdanjega generalnega direktorja ruskega proizvajalca nafte Lukoil Aleksandra Subotina, ki so ga maja 2022 našli mrtvega v šamanovem domu v Mitišiju, mestu severovzhodno od Moskve.

Subotin je umrl zaradi srčnega popuščanja, domnevno po alternativnem zdravljenju. Dan pred smrtjo naj bi odšel na šamanov dom pijan in pod vplivom mamil, je vir povedal ruski državni tiskovni agenciji Tass. Njegovo truplo so našli v kleti, ki so jo uporabljali za šamanske obrede. Nekatere lokalne novice so poročale, da je Subotin šel k šamanu po zdravilo proti mačku, ki je vključevalo strup krastače, čeprav te trditve niso bile utemeljene.