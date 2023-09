Alžirija: Turisti na vodnih skuterjih opozoril niso upoštevali, zato smo streljali

Alžirsko obrambno ministrstvo je sporočilo, da so turiste, sicer državljane Francije in Maroka, večkrat opozorili, naj se ustavijo, a da poziva niso upoštevali.

Eden od preživelih te navedbe zanika in vztraja, da jih na morju ni nihče opozoril, da so vstopili v alžirske vode. "Slišal sem le streljanje, v katerem je umrl tudi moj brat," je povedal Mohamed Kissim, eden od četverice, ki si je želela dopustovanje popestriti z vožnjo z vodnimi skuterji.

Takoj po incidentu je Kissim za lokalne medije povedal, da so se na morju izgubili. Da so v alžirskih vodah, so ugotovili, ko se jim je približal črn čoln obalne straže, s katerega so nanje začeli streljati. Njegov brat je z gesto roke skupini nato nakazal, naj se obrnejo, je pojasnil Kissim.

Vendar alžirsko ministrstvo vztraja, da so skupino najprej opozorili z zvočnim signalom, a da opozoril niso upoštevali. Zakaj so se nato odločili za streljanje, alžirska stran odgovarja, da se na območju borijo proti tihotapljenju drog in organiziranemu kriminalu.

Dva turista umrla, tretjega aretirali

Alžirija je potrdila, da so našli truplo moškega, ki so ga odpeljali na obdukcijo. Šlo naj za moškega, bratranca Kissima, njegova družina pa posmrtnih ostankov še ni prejela, poroča BBC.

Drugega moškega, ki je podlegel strelom, so pokopali v četrtek, potem ko so njegovo truplo našli v bližini maroškega mesta Saidia.