Alžirija z zakonom kriminalizirala kolonialno vladavino Francije

Gre za ukrep močnega simbolnega pomena, ki bi lahko zaostril že tako napete odnose med državama, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Poslanci so s šali v barvah alžirske zastave okoli vratu stoje zaploskali po sprejemu zakona, ki francoski državi nalaga "pravno odgovornost za njeno kolonialno preteklost v Alžiriji in tragedije, ki jih je povzročila". Ob tem so vzklikali živela Alžirija.

Med "zločini francoske kolonizacije", ki ne zastarajo, so v zakonu navedeni jedrski poskusi, izvensodne usmrtitve, fizično in psihično mučenje v velikem obsegu ter sistematično plenjenje bogastev. Zakon tudi določa, da je "popolna in pravična odškodnina za vso gmotno in moralno škodo, ki jo je povzročila francoska kolonizacija, neodtujljiva pravica alžirske države in naroda".

V njem je tudi zapisano, da bo alžirska država od Francije zahtevala, da dekontaminira območja jedrskih poskusov. Francija je namreč med letoma 1960 in 1966 izvedla 17 jedrskih poskusov na več območjih v alžirski Sahari. Zakon določa tudi kaznovanje vseh, ki zagovarjajo ali opravičujejo kolonizacijo.

Raziskovalec kolonialne zgodovine na britanski univerzi v Exeterju Hosni Kitouni je ocenil, da pravno gledano zakon nima mednarodnega dosega in zato za Francijo ni zavezujoč. "Je pa pomemben njegov političen in simbolen pomen, saj označuje prelom v odnosih s Francijo v smislu spomina," je dejal za AFP.