Amanda Knox spoznana za krivo obrekovanja

Amanda Knox je bila stara 20 let, ko je bila skupaj s tedanjim fantom leta 2007 aretirana zaradi obtožb brutalnega umora sostanovalke, britanske študentke Meredith Kercher, s katero sta bili obe na študijski izmenjavi v Perugii. Sledila je dolga saga na sodiščih, ki so par obsodila, oprostila, nato pa znova spoznala za kriva in nazadnje leta 2015 dokončno oprala vseh obtožb.

Je pa Američanki ostala obsodba za obrekovanje. Med policijskim zasliševanjem je namreč za umor obtožila kongovskega lastnika bara Patricka Lumumbo. Ta je nato dva tedna preživel za zapahi, preden so ga izpustili brez obtožb. Leta 2011 je bila Knoxova spoznana za krivo obrekovanja in obsojena na tri leta zapora, ki jih je že pred tem odslužila skupaj s štirimi leti kazni za umor.