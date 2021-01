Zakaj se je mlada pesnica z Bidnove inavguracije mudila v Sloveniji?

Če ona ljudi navdušuje s svojim pesniškim talentom, pa je njo pred dvema letoma navdušila naša država. Amanda je namreč leta 2019 obiskala Slovenijo. A pri nas se ni mudila kot navadna turistka, pač pa kot soustvarjalka kratkega okoljskega dokumentarca "What We Carry" (prevod: Kaj nosimo), ki je skupni projekt modne hiše Prada in ekipe National Geographica (NG).

Nastop na inavguraciji novega ameriškega predsednika Joeja Bidna je 22-letno pesnico Amando Gorman izstrelil med svetovne zvezde. Mlada pesnica lavreatka sicer v ZDA že dalj časa navdušuje s svojim talentom. A s svojo energično recitacijo inavguracijske pesnitve "Hrib, ki ga premagujemo" (angleško: The Hill We Climb) je številne ljubitelje poezije po svetu tako navdušila, da sta njeni knjigi, ki sta šele v predprodaji, v enem dnevu postali najbolj prodajani knjigi v spletni knjigarni Amazona. Izid njenih prvencev je sicer predviden šele za september.

Rdeča nit dokumentarne serije v petih delih je Pradina iniciativa Re-Nylon, v okviru katere reciklirajo odpadke z vsega sveta in iz njih izdelujejo nove stvari. V seriji prikazujejo različne metode, s katerimi reciklirajo plastične smeti iz oceanov, ribiške mreže in odpaden tekstil ter jih nato znova uporabijo. Serijo so posneli v petih državah na petih kontinentih: v Arizoni, Kamerunu, Kitajski, Novi Zelandiji in tudi v Sloveniji.

Tako je Amanda Gorman skupaj z inženirjem, arhitektom in raziskovalcem National Geographica Arthurjem Huangom poleti 2019 obiskala Slovenijo in se preizkusila v vlogi poročevalke. V dve minuti dolgem dokumentarcu so Slovenijo opisali kot "državo, ki je v zadnjem času postala središče novih obnovitvenih in trajnostnih industrij, kjer na leto reciklirajo okoli 40.000 ton materialov. Je tudi dom proizvodnega obrata Aquafil, kjer izdelujejo ECONYL (filamentna preja za tekstil), s sedežem v Ljubljani". Gre za nekdanje podjetje Julon, ki se je po prihodu italijanskih lastnikov preimenovalo v AquafilSLO.