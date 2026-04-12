Amaterski arheolog odkril ostanke pomembne zgradbe, a kaj ko je kopal brez dovoljenja

Nenavaden incident je sprožil burno razpravo med nemškimi varuhi kulturne dediščine, ki odpira ključna vprašanja o ravnanju z zgodovinskim gradivom in vlogi amaterskih raziskovalcev. Ljubiteljski arheolog se je na lastno pest lotil izkopavanj ruševin gradu Metilstein blizu Eisenacha, najdišča v bližini enega najbolj znanih nemških gradov Wartburg. Gre za prvi nemški grad, ki so ga leta 1999 uvrstili na Unescov seznam svetovne dediščine.

Ruševine gradu Metilstein se nahajajo na vrhu gore blizu Eisenacha. FOTO: Profimedia

Moški je v nekaj tednih brez kakršnega koli dovoljenja na srednjeveškem najdišču opravil številna izkopavanja in na različnih mestih odkril ostanke zidov. Stavba, ki naj bi bila zgrajena v prvi polovici 13. stoletja, je na seznamu zaščitenih objektov. A je zdaj ogrožena – odkrite strukture so brez zaščite in izpostavljene vremenskim vplivom, poroča Euronews. Njegovo dejavnost je odkril prostovoljni konservator spomenikov in o tem obvestil policijo ter urad za ohranjanje spomenikov in arheologijo v Turingiji. Nato se jim je amaterski arheolog tudi sam javil in priznal, da so izkopavanja njegovo delo. Strokovnjaki so mu naročili, naj odkopana območja znova prekrije z zemljo, da se prepreči nadaljnja škoda. Navodilo je upošteval, strokovnjaki pa so incident opisali kot "zelo, zelo nenavaden". Arheološkega 'zanesenjaka' zato niso obtožili namernega uničenja – domnevajo, da je ostanke gradu zgolj želel znova narediti vidne. Prav v tem pa je težava tovrstnih nepooblaščenih izkopavanj, opozarjajo strokovnjaki. Arheološke strukture so namreč pogosto bolj zaščitene v tleh, kot takrat ko se jih odkoplje. Če niso ustrezno zavarovane, lahko namreč hitro preperijo ali se poškodujejo.

Pogled na hrib, ki skriva ruševine gradu Metilstein. Fotografija je bila posneta s sosednjega gradu Wartburg. FOTO: Profimedia

Dogodek pa je znova osvetlil različne poglede na ravnanje z arehološko dediščino. Pogosto obstajajo nasprotujoči si interesi med željo po vidnih zgodovinskih dokazih in zahtevami po varstvu spomenikov. Medtem ko laiki odkritje vidijo kot prispevek k raziskovanju zgodovine, pa stroka takšne posege brez dovoljenja, nadzora, spremljajočega dokumentiranja ter kasnejše zaščite in ohranjanja najdb razume kot tveganje, ki lahko povzroči nepopravljavi škodo, celo izgubo znanstveno relevantnih informacij. Čeprav se je primer na koncu zaključil brez večjih posledic na najdišču, lokalne oblasti še vedno preiskujejo, ali je moški s tem storil prekršek ali celo kaznivo dejanje.

Upodobitev ikoničnega nemškega gradu Wartburg, v ozadju ruševine gradu Metilstein iz leta 1800. FOTO: Profimedia