Amazon bo povišal plače 500.000 zaposlenim

Več kot 500.000 ljudem se bo plača povečala za vsaj 50 centov do tri ameriške dolarje na uro, kar predstavlja več kot milijardo dolarjev dodatnih naložb za zaposlene. In to poleg že vodilne začetne plače v panogi, ki znaša vsaj 15 dolarjev na uro, in več kot 2,5 milijarde dolarjev, ki so jih lani vložili v bonuse. In dodatne spodbude za ekipe 'na fronti'.

—Darcie Henry, podpredsednica Amazona