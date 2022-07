Amazon bo tožil skrbnike skupin na Facebooku, ki trgujejo z 'lažnimi ocenami'

Tehnološki velikan trdi, da se v skupinah člane z denarjem ali brezplačnimi izdelki podkupuje, da izdelkom na Amazonu napišejo pozitivne ocene. Ena od skupin, ki jo je Facebookovo matično podjetje Meta v začetku tega leta odstranilo, je imela kar 43.000 članov. Skupina se je imenovala: Ocene Amazonovih izdelkov ("Amazon Product Review").

Ko so ljudje v skupini kupili izbrane izdelke in napisali ocene, so jim skrbniki skupine povrnili denar. Šlo je za široko paleto izdelkov, ocenjevali so vse od avtoradiev pa do stojal za kamere.