Amazon krši konkurenčno zakonodajo EU

Amazon blago prodaja neposredno, vendar gosti tudi manjše trgovce, ki platformo uporabljajo za prodajo svojih izdelkov. "Nimamo težav z uspehom Amazona ali z njegovo velikostjo," je dejala podpredsednica evropske komisije Margrethe Vestagerin dodala, da jih skrbi poslovno ravnanje podjetja, kot piše dpa. V predhodnem zaključku je preiskava ugotovila, da način, kako podjetje uporablja podatke manjših podjetij za oceno najnovejših trendov in vzorcev nakupovanja, daje Amazonu nepošteno konkurenčno prednost."To marginalizira neodvisne prodajalce," je dejala. Pričakovati je, da se bo Amazon odzval na ugotovitve evropske komisije.

Evropska komisija deluje kot nadzorni organ Evropske unije za konkurenco. Podjetja, za katera je ugotovljeno, da kršijo stroga protimonopolna pravila, lahko kaznuje z globo, ki znaša do 10 odstotkov njihovega globalnega letnega prometa.