Amazon namerava odpustiti 10.000 delavcev

Odpuščanja prihajajo v času ko tehnološka industrija še naprej trpi zaradi upočasnjenega gospodarstva, naraščajočih obrestnih mer in trdovratne inflacije. Podjetje se tako pridružuje vse večjemu številu tehnoloških podjetij, ki so odpuščala zaposlene ali uvedla zamrznitev zaposlovanja. Velikan družbenih medijev Meta je prejšnji teden zaradi upada prodaje oglasov odpustil 11.000 delavcev, medtem ko je Twitter odpustil 3700 delovnih mest po prevzemu milijarderja, izvršnega direktorja Tesle Elona Muska . Snap je odpustil približno 20 % svoje delovne sile, Lyft pa 683 zaposlenih.

10.000 delovnih mest predstavlja približno 3 % Amazonove 1,5-milijonske globalne delovne sile. Časnik Times poroča, da bi se lahko končno število načrtovanih odpuščanj spremenilo od zdaj do objave odpuščanj. Novembra so tako napovedali zamrznitev zaposlovanja. V zadnjem četrtletju se namreč podjetje spopada s težavami, saj se je prodaja na oddelkih podjetja upočasnila v primerjavi z uspešnostjo, ki so jo beležili na vrhuncu pandemije. Vložili so ogromne vsote v izgradnjo svoje mreže dostave, vključno z zaposlovanjem na tisoče zaposlenih in gradnjo skladišč.

Podjetje, katerega lastnik je Jeff Bezos si je prizadevalo zmanjšati svojo skladiščno mrežo in oddati prostore v objektih. Podjetje je zaprlo tudi druge storitve, vključno z Amazon Care, svojo primarno zdravstveno oskrbo.

Oktobra so poročali o skromnem dobičku, saj niso dosegli pričakovanj analitikov o prihodkih in so izdali nižje smernice za četrto četrtletje, kot so napovedovali analitiki. Delnice Amazona so od leta 2008 do danes padle za 40 %.