Amazon podprl Bidnov predlog o višjem davku na dobiček pravnih oseb

Generalni direktor Amazona Jeff Bezos je Bidnov infrastrukturni načrt javno podprl, strinja pa se tudi z dvigom davka na dobiček pravnih oseb. "Zavedamo se, da bo za to naložbo potrebna koncesija z vseh strani – tako glede specifik, ki so vključene v načrt, kot tudi glede tega, kako bo načrt plačan," je Bezos zapisal v izjavi Amazona.

Podpiramo Bidnovo administracijo pri drznih naložbah v ameriško infrastrukturo, je še zapisal ter dodal, da podpirajo tudi dvig korporativnega davka na dobiček. "Vlaganja v infrastrukturo so v preteklosti podpirali tako demokrati kot republikanci in zdaj je pravi čas, da se to zgodi," je še sporočil Bezos.

Nekateri nad Bidnovim načrtom niso tako navdušeni

Amazon je prva večja družba, ki je podprla zvišanje davka. Poslovna okrogla miza, organizacija, ki zastopa direktorje večjih ameriških podjetij, je sicer po razkritju Bidnovega načrta izdala izjavo, ki odločno nasprotuje povečanju davkov z namenom kritja stroškov infrastrukturnega načrta. Dejali so namreč, da bo to ustvarilo nove ovire za ustvarjanje delovnih mest in za gospodarsko rast, poroča Independent.