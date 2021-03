Amazon pred tožbo zaradi trditev, da zaposlenim ni zagotovil odmorov za kosilo

Nekdanja uslužbenka Lovenia Scott trdi, da je Amazon osebju zavrnil zahtevane 30-minutne odmore za vsako peturno delovno obdobje, kot to določa kalifornijska zakonodaja. V tožbi trdi, da so se obdobja odmorov skrajšala "zaradi časa, ko so poslušali in se odzivali na službene obveznosti na svojih voki-tokijih" , ki naj bi jih morali imeti delavci s seboj. Poleg tega naj bi bili delavci deležni odmora, "če in ko so ga lahko dobili" . Toda po mnenju Scottove, ki je delala v skladišču v Vacavillu, so nastale resne kadrovske težave in delavcem so naložili toliko dela, da si niso mogli vzeti odmora, če so želeli svoje delo končati pravočasno.

Tožba proti Amazonu, v kateri trdijo, da delavci niso prejeli ustreznih odmorov za kosilo v kalifornijskem centru, se nadaljuje. Primer so v petek prenesli na ameriško okrožno sodišče v Kaliforniji, potem ko so ga februarja najprej vložili na višje sodišče v San Franciscu.

To pa niso edini očitki glede pravic delavcev, s katerimi se je Amazon srečeval v zadnjih tednih. Poročila o delavcih, ki so urinirali v steklenice leta 2018, so se ponovno pojavila, potem ko se je na Twitterju vnel prepir med družbo in demokratičnimi senatorji, vključno zBerniejem Sandersom.

Dostavljavka na območju Detroita je za Insider povedala, da je, namesto da bi urinirala v kombiju, zadrževala do točke, ko je nastopila okužba mehurja. Amazonove dostavljavke so poročale tudi, da so morale iztrebljati v vrečke in so s težavo menjale menstrualne vložke.

Družba je zanikala trditve o "lulanju v steklenice" in tvitnila,"če to drži, nihče ne bi delal za nas".Dokumenti, ki kažejo, da je Amazon seznanjen s prakso voznikov o uriniranju v steklenice in iztrebljanju v vrečke, so v četrtek objavili pri The Intercept.