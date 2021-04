Amazon priznal, da so delavci morali urinirati v steklenice

Obtožbe o uriniranju v steklenice so se v javnosti pojavljale že od leta 2018. Dostavljalka iz Detroita je v javnosti povedala, da je, namesto, da bi urinirala v kombiju, zadrževala do točke, ko je prišlo do okužbe mehurja. Dostavljalci in dostavljalke so poročali tudi, da so morali iztrebljati v vrečke, zaposlene pa so imele tudi težave z menjavo vložkov.

Družba Amazon je nato na družbenem omrežju zanikala trditve delavcev o uriniranju v steklenice in zapisala, da "če to drži, nihče ne bi delal za nas". Da Amazon očitno nekaj prikriva, je razkril The Intercept, ki je objavil dokumente o tem, da je podjetje seznanjeno s prakso uriniranja v steklenice in iztrebljanja v vrečke.

Delavci sicer pravijo, da drži, da jih nihče neposredno ne sili v tovrstno početje, vendar pa je organizacija dela takšna, da jim drugega ne preostane.