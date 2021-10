American Airlines zaradi slabega vremena in pomanjkanja osebja odpovedal tisoč letov

V petek so morali odpovedati 342 letov, v soboto 516, danes pa 425. Večina prizadetih potnikov je lahko poletela še isti dan.

Izvršni direktor družbe David Seymour je v soboto zaposlenim sporočil, da so se težave začele v četrtek, ko je zaradi neurij z močnim vetrom prišlo do blokade njihovega vozlišča v Dallasu, zaradi česar so uslužbenci zamujali na svoje lete. Izrazil je upanje, da se bo obratovanje z začetkom prihodnjega meseca hitro obnovilo.

Napovedal je tudi vrnitev 1800 članov letalskih posadk, ki so zaradi pandemije covida-19 v pripravljenosti, še 600 pa jih bodo do konca decembra zaposlili. Na delo se bo vrnilo tudi 4000 letaliških delavcev.