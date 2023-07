Američan nelegalno prestopil mejo, Severna Koreja ga je pridržala

Poveljstvo Združenih narodov je sporočilo, da Američan, ki so ga pridržali v Severni Koreji, ni imel dovoljenja za prestop meje. "Menimo, da se trenutno nahaja v priporu v Severni Koreji. S kolegi iz Korejske ljudske stranke sodelujemo pri razrešitvi incidenta," so zapisali po poročanju BBC .

Južno- in severnokorejske sile se srečujejo na skupnem varnostnem območju, ki se pogosto uporablja tudi za diplomatska srečanja med državama. Območje pa je tudi priljubljena turistična točka.

Združene države sicer svojim državljanom prepovedujejo vstop v Severno Korejo, do pridržanja njihovega državljana pa je prišlo ravno, ko so ZDA po več desetletjih v Južno Korejo poslale prvo jedrsko oboroženo podmornico. Šlo naj bi za potezo, s katero naj bi Severno Korejo skušali odvrniti od morebitnega napada.

Leta 2017 so se sicer odnosi med ZDA in Severno Korejo močno zaostrili, saj je ta vzhodnoazijska država Združenim državam aretiranega ameriškega študenta vrnila v komi. Študent, ki so ga zaradi kraje propagandnega znaka aretirali leto prej, je po vrnitvi v domovino umrl.

V času predsedovanja Donalda Trumpa so leta 2018 iz Severne Koreje izpustili še tri ameriške državljane.

Vsako leto iz Severne Koreje pobegne na desetine ljudi, a pobegi čez DMZ so izjemno nevarni in redki. Pred pandemijo je po številkah južnokorejske vlade iz Severne Koreje na Kitajsko vsako leto pribežalo več kot 1000 ljudi. V priporu v Severni Koreji pa se trenutno nahaja tudi šest Južnokorejcev.