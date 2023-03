Američan obsojen na 400 let zapora: po 34 letih spoznali, da ni kriv

A sodnik je nato precenil, da "je 825 let morda malo preveč" in ga obsodil na 400 let.

Holmesa so takrat obtožili na podlagi pričevanja dveh žrtev oboroženega ropa Anissie Johnson in Vincenta Wrighta, ki sta ga identificirali za voznika avtomobila, s katerim sta se na kraj dogodka pripeljala oborožena nepridiprava. Kot je sedaj ugotovila revizijska komisija, pa je bil opis Anissie in Vincenta "dvomljiv" in je bil Holmes "zelo verjetno napačno identificiran". Pri identifikaciji so Vincentu pokazali več fotografij temnopoltih moških. V prvi seriji Sidneyja ni prepoznal, v drugi seriji fotografij pa ga je označil za potencialnega voznika.

Ob reviziji primera so strokovnjaki poudarili, da je Vincent Holmesa verjetno prepoznal iz prve serije fotografij ter zato pokazal na njegovo podobo. "Tožilci ne verjamejo, da je prišlo do kakršnega koli namernega ravnanja prič ali organov kazenskega pregona," je ob ponovnem pregledu dejal nadzorni odbor. Ker drugih dokazov proti Holmesu ni bilo, so ga po 34 letih za zapahi izpustili na prostost.

"Vedel sem, da bo ta dan prišel. Prej ali slej," je ob tem dejal napačno obsojeni Holmes. Sodišče je revizijo opravilo na podlagi njegove prošnje iz leta 2020. Od takrat je revizijska enota opravila več intervjujev, tudi o tem, zakaj tako visoka zaporna kazen.

Že omenjeni tožilec Magrino je v teh pogovorih poudaril, da bi v primeru dosmrtne zaporne kazni Sidneyja po 25 letih pogojno izpustili izza zapahov. Oškodovana Vincent in Anissie pa sta dejala, da je bila kazen previsoka. "Tudi, če je bil kriv, je svoje sedaj odslužil," menita. Kot je ob prihodu iz sodne dvorane še dejal napačno obsojeni Holmes, zaradi časa, preživetega v zaporu, ni jezen na sistem.