Američan prek Facebooka prodajal človeške ostanke

Policisti so Jeremyja Pauleyja obiskali na domu, tam pa našli stare ostanke človeških kosti, tudi celotnih okostij. Kasneje so ugotovili, da so bila okostja zakonito pridobljena, zato ga niso aretirali. Čez nekaj časa so proti njemu prijeli še eno prijavo, zato so njegovo domovanje preiskali znova, pri tem pa našli nove ostanke človeških teles. Med njimi so bili dvoje možganov, človeška koža, srce, jetra, pljuča in celo spodnja otroška čeljust z zobmi.

"Ob prvem obisku smo bili zelo šokirani, ko smo tekom preiskave ugotovili, da sta prodaja in posedovanje človeškega okostja popolnoma zakonita," je povedal državni odvetnik Sean McCormack. "Ko že misliš, da si videl vse, te v naši službi vedno kaj preseneti," pa je komentiral celoten primer.