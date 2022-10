Američan skoraj 40 let po krivici v zaporu za umor, ki ga ni zagrešil

"Kar se je zgodilo gospodu Hastingsu je strašna krivica. Pravosodni sistem ni popoln in ko izvemo za nove dokaze, zaradi katerih izgubimo zaupanje v razsodbo, je naša dolžnost, da ukrepamo hitro," je v odzivu dejal okrožni državni tožilec George Gascon .

Sodišče v Los Angelesu je v petek odpravilo obsodbo iz leta 1988 za umor Roberte Wydermyer . "Mnogo let sem molil, da bi prišel ta dan. Na nikogar ne kažem s prstom. Nisem zagrenjen. Zdaj želim samo uživati življenje," je dejal Maurice Hastings.

Roberta Wydermyer je bila leta 1988 posiljena in ubita s strelom v glavo. Njeno truplo so našli v prtljažniku njenega vozila v predmestju Los Angelesa. Sodišče je Hastingsa obsodilo na dosmrtni zapor brez možnosti pogojnega izpusta. Danes 69-letnik je ves čas trdil, da je nedolžen. Zahteval je analizo DNK, ki so ga našli na kraju zločina, a je bila njegova zahteva zavrnjena.

Oblasti so po 38 letih ugotovile, da je DNK v resnici pripadal moškemu, ki je leta 2020 umrl v zaporu zaradi ugrabitve in posilstva.