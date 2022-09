Američan stekel po letalu in boksnil stevarda

Videoposnetek napada, v katerem je 33-letni Alexander Tung Cuu Le stekel do stevarda in ga s pestmi močno udaril po zgornjem delu hrbta je že zapokrožil po spletu. Oblasti so kasneje povedale, da se je prepir začel, ko je Le pristopil do osebja in naročil kavo, saj je ob tem eno od stevardes močno zgrabil za ramo, nato pa mimo skupine pot nadaljeval proti sprednjemu delu letala. Nato je prestopil v prvi razred, čeprav mu njegova karta tega ni dovoljevala, in sedel na tla.

Do 33-letnika je takrat pristopila druga stevardesa ter ga prijazno opomnila, da se na območju ne sme zadrževati, takrat pa so se pokazali prvi znaki agresije, Le je namreč stisnil pesti, zavzel obrambno držo in vstal.