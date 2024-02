Njegove številke so se ujemale z zmagovalnimi, loterija: Gre za tehnično napako

Lahko si samo predstavljamo, kako se je počutil John Cheeks, ko je januarja lani ugotovil, da se zmagovalne številke ameriške loterije Powerball ujemajo s številkami na njegovem listku. Odkorakal je na Urad za loterijo in igre na srečo, kjer pa so njegov listek zavrnili.

"Eden od agentov mi je rekel, da moj listek ni v redu in da naj ga kar vržem v smetnjak," je povedal za BBC. Vendar pa se je Cheeks odločil, da bo listek obdržal in našel odvetnika. Zdaj loterijo toži za odškodnino v višini zadetka Powerballa plus obresti od dne zadetka. Skupaj torej zahteva 340 milijonov dolarjev (315 milijonov evrov).

Šlo naj bi za 'tehnično napako'

Glede na sodne dokumente Powerball in izvajalec loterije Taoti Enterprises s sedežem v DC trdita, da je do zmede prišlo zaradi tehnične napake.

Uslužbenec družbe Taoti je povedal, da je 6. januarja 2023, torej na dan, ko je Cheeks kupil vstopnico, ekipa za zagotavljanje kakovosti izvajala teste ne spletnem mestu. Niz številk za Powerball, ki so se ujemale s Cheeksovimi številkami, so na spletno stran objavili "po pomoti". Številke so sicer na spletni strani ostale kar tri dni, do 9. januarja.

Kot je pojasnil uslužbenec Taotija, številke, ki so bile objavljene na spletu, niso bile dejansko številke, ki so bile izžrebane pri zadnjem žrebanju loterije.