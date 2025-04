Američan v Belizeju ugrabil letalo, zabodel potnike in pilota

Cessna Caravan družbe Tropic Air je bila na poti iz Corozala v Belizeju na tamkajšnjo priljubljeno turistično destinacijo San Pedro. Na krovu manjšega letala je bilo 14 potnikov in dva člana posadke.

Oblasti v Belizeju so bile o ugrabitvi letala obveščene zjutraj po lokalnem času in so nemudoma razglasile izredne razmere. Letalo je nato skoraj dve uri krožilo v zraku, ves čas pa ga je zasledoval policijski helikopter. Kasneje je varno pristalo v obmorskem mestu Ladyville, poroča Sky News.