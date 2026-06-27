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Američan z 'najmanjšim penisom' zbira sredstva za operacijo

Raleigh, 27. 06. 2026 14.49 pred 32 minutami 2 min branja 2

Avtor:
K.H.
Michael Phillips

Moški iz Severne Karoline trdi, da ima najmanjši spolni organ na svetu, ki da je velik le približno centimeter. Njegova izpoved je postala viralna, zdaj pa skuša to prepoznavnost izkoristiti za podporo javnosti pri zbiranju sredstev za operacijo, s katero bi mu povečali penis. Kot pravi, je operacija potrebna zaradi povsem fiziološke potrebe.

Michael Phillips je svojim sledilcem na spletu povedal, da poseg potrebuje za izboljšanje uriniranja. Kot pravi, mu velikost organa predstavlja težave že pri tej povsem vsakodnevni nujni potrebi, zato mora nositi plenice za odrasle z inkontinenco. 

Njegov penis naj bi bil v polni erekciji dolg le 0,97 centimetra, poroča britanski The Guardian. "To je vir vsakodnevnih frustracij in zadrege, še posebej na potovanjih, ki jih imam tako rad, in vpliva na mojo samozavest in neodvisnost," je Phillips zapisal v spletni kampanji za zbiranje sredstev z naslovom "Pomagajte Michaelu pri povečanju mikropenisa", ki jo je v četrtek objavil na platformi GoFundMe. 

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Kot je dodal, že dlje časa tudi sam zbira denar za stroške operacije in injekcij, ki bi mu lahko pomagale, da poveča obseg in s tem bolj normalno uporablja stranišče. Vendar pa sam ni uspel zbrati dovolj, zato prosi za pomoč vse, "ki razumejo, kako zahtevna je lahko takšna situacija"

38-letnik se zaveda, da postopek ne bo "ozdravil" njegovega mikropenisa, vendar pa se nadeja, da mu lahko omogoči bolj dostojanstveno življenje in večjo neodvisnost. 

S kampanjo je samo v enem dnevu zbral več kot 9500 dolarjev (cca. 8340 evrov), kot začetni cilj kampanje pa je bil naveden znesek 22.000 dolarjev (cca. 19.300 evrov). 

Phillips je konec februarja – praktično istočasno, ko sta ZDA in Izrael začeli vojno v Iranu – postal ena največjih zgodb na svetu, ko je v oddaji na ameriški TMZ izzval vse na Zemlji, naj dokažejo, da imajo manjši penis od njega. Kot pravi, je namen njegovega izziva boj proti sramotenju telesa, predvsem tistih ljudi, ki živijo z mikropenisom, ter ozaveščati javnost o težavah, povezanih s spolnim organom, ki je v njegovem primeru ob polni vzburjenosti velik kot mezinec. Ameriška klinika Cleveland mikropenis opredeljuje kot penis, ki je v polni erekciji krajši od 6,8 centimetra. 

Phillips priznava, da ima poleg težav z urinarnim traktom tudi velik izziv pri spolnosti, saj ne more imeti penetrativnega spolnega odnosa, kar močno vpliva na njegovo intimno življenje. 

Nekateri spletni uporabniki so podvomili v Phillipsovo zgodbo, a jim je očitno posredoval fotografske dokaze, piše The Guardian.

američan mikropenis michael phillips

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KOMENTARJI2

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. .
27. 06. 2026 15.09
A ga lahko vidimo, ta mauga ?
Odgovori
-1
0 1
krjola
27. 06. 2026 15.01
se že po njegovem majhnem nosku vidi da ima majhnega...
Odgovori
-1
0 1
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