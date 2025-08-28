Svetli način
Tujina

Američan zaigral lastno smrt, da pobegne od žene k ljubici. Zdaj končal v zaporu

Madison, 28. 08. 2025 14.26 | Posodobljeno pred 1 uro

Moški iz ameriške zvezne države Wisconsin je zrežiral svojo utopitev med plovbo s kajakom. Po "smrti" pa si je nameraval ustvariti novo življenje z drugo žensko v Gruziji, medtem ko je doma pustil ženo in tri otroke. Zdaj ga je ameriško sodišče obsodilo na 89 dni zapora – toliko je namreč trajala iskalna akcija po njegovi lažni utopitvi. Plačati pa mora tudi stroške iskalne akcije.

Ryan Borgwardt
Ryan Borgwardt FOTO: Profimedia

45-letni Ryan Borgwardt iz ameriške zvezne države Wisconsin je 11. avgusta lani svoji ženi rekel, da gre veslat na 80 kilometrov oddaljeno jezero. Tam je nato zaigral svojo smrt, ki jo je prikazal kot utopitev po nesreči s kajakom. Kajak je prevrnil, dokumente zmetal v vodo in se z napihljivim čolnom vrnil na obalo. Nato je s kolesom prevozil več kot 100 kilometrov do Madisona, od tam pa se je z avtobusom odpravil v Toronto v sosednji Kanadi. 

Iz Kanade je odletel v Pariz, od tam še v eno azijsko državo, končna destinacija pa je bila Gruzija, kjer ga je čakala Uzbekistanka, s katero se je pred tem spoznal in vzdržaval stik prek spleta, poroča BBC.

Iskalna akcija v jezeru je potekala kar 58 dni, a njegovega trupla niso našli. Nato je sledil preobrat v preiskavi, ko so policisti ugotovili, da je moški tik pred "izginotjem" pridobil novo potno listino. Preiskovalci so začeli sumiti, da je moški zaigral svojo utopitev zato, da bi se srečal z žensko, s katero je komuniciral prek spleta. 

Po treh mesecih od začetka preiskave so ga končno izsledili in novembra stopili v stik z njim ter ga prepričali, da se je decembra vrnil v ZDA in se predal policiji. 

Kazen skoraj dvakrat višja od pričakovane

Borgwardt se je na sodišču izrekel za nedolžnega, nato pa je v dogovoru z tožilstvom priznal krivdo in se strinjal s plačilom 30.000 dolarjev (25.700 evrov) za stroške obsežne iskalne akcije. Tožilstvo je predlagalo še 45 dni zapora, a sodnik Mark Slate mu je naložil kar 89 dni. "Točno toliko časa je zavajal policijo," je pojasnil sodnik in dodal, da upa, da bo strožja kazen preprečila podobne poskuse.

Ryan Borgwardt
Ryan Borgwardt FOTO: Profimedia

"Celoten načrt je bil zgrajen na sebičnih željah, da bi uničil svojo družino in si ustvaril novo življenje z žensko, ki jo je poznal le nekaj mesecev," je povedala državna tožilka Gerise LaSpisa. Kot pravi, je Borgwardt pred pobegom celo preklical vazektomijo in sklenil novo življenjsko zavarovanje.

Sam se je na sodišču opravičil družini in prijateljem. "Globoko obžalujem dejanja, ki sem jih storil tisto noč in vso bolečino, ki sem jo povzročil svoji družini in prijateljem," je dejal pred izrekom sodbe. Njegov odvetnik pa je dejal, da se je vrnil domov, da bi "popravil napake".

Njegova žena, s katero je bil 22 let poročen in ima z njo tri otroke, se je štiri mesece po njegovi vrnitvi ločila od njega.

američan pobeg zaigral smrt gruzija
