Američan zaigral lastno smrt, da pobegne od žene k ljubici. Zdaj končal v zaporu

45-letni Ryan Borgwardt iz ameriške zvezne države Wisconsin je 11. avgusta lani svoji ženi rekel, da gre veslat na 80 kilometrov oddaljeno jezero. Tam je nato zaigral svojo smrt, ki jo je prikazal kot utopitev po nesreči s kajakom. Kajak je prevrnil, dokumente zmetal v vodo in se z napihljivim čolnom vrnil na obalo. Nato je s kolesom prevozil več kot 100 kilometrov do Madisona, od tam pa se je z avtobusom odpravil v Toronto v sosednji Kanadi.

Iz Kanade je odletel v Pariz, od tam še v eno azijsko državo, končna destinacija pa je bila Gruzija, kjer ga je čakala Uzbekistanka, s katero se je pred tem spoznal in vzdržaval stik prek spleta, poroča BBC.

Iskalna akcija v jezeru je potekala kar 58 dni, a njegovega trupla niso našli. Nato je sledil preobrat v preiskavi, ko so policisti ugotovili, da je moški tik pred "izginotjem" pridobil novo potno listino. Preiskovalci so začeli sumiti, da je moški zaigral svojo utopitev zato, da bi se srečal z žensko, s katero je komuniciral prek spleta.

Po treh mesecih od začetka preiskave so ga končno izsledili in novembra stopili v stik z njim ter ga prepričali, da se je decembra vrnil v ZDA in se predal policiji.