Američana, ki je bil skoraj 40 let po krivem zaprt, razglasili za nedolžnega

Mauricea Hastingsa so iz zapora izpustili oktobra lani, ko je analiza vzorca DNK pokazala, da je nedolžen. Ob novih dokazih je sodnik tako razveljavil Hastingsovo obsodbo. Odvetniki in okrožni tožilci pa so takrat sodnika prosili še, naj po krivem obtoženega Hastingsa tudi uradno razglasi za nedolžnega. icon-expand Sodnik je Hastingsa včeraj uradno razglasil za nedolžnega. FOTO: AP Sodnik William C. Ryan je Hastingsa tako včeraj razglasil za "dejansko nedolžnega". To pomeni, da dokazi nedvoumno dokazujejo, da Hastings kaznivega dejanja ni storil. "To mi veliko pomeni. Hvaležen sem za sodnikovo odločitev in opravičilo. Danes je bilo vse čudovito. Pripravljen sem nadaljevati svoje življenje. Danes sem srečen človek," je po obravnavi dejal Hastings. Okrožni tožilec George Gascón je povedal, da je Hastings "preživel nočno moro". "Skoraj štiri desetletja je preživel v zaporu in stalno skušal dokazati svojo nedolžnost. A je bil vedno zavrnjen. Kljub temu je gospod Hastings ostal trden in je verjel v to, da bo nekega dne slišal sodnika, ki bo izrekel, da je nedolžen," je dejal Gascón. Dodal je še, da bo razsodba o nedolžnosti očistila Hastingsovo ime in mu omogočila, da bo lahko zahteval morebitne olajšave v zvezi s svojo neupravičeno obsodbo. PREBERI ŠE Američan skoraj 40 let po krivici v zaporu za umor, ki ga ni zagrešil Roberta Wydermyer je bila leta 1983 posiljena in ubita s strelom v glavo. Njeno truplo so našli v prtljažniku njenega vozila v predmestju Los Angelesa. Sodišče je Hastingsa obsodilo na dosmrtni zapor brez možnosti pogojnega izpusta. Danes 69-letnik je ves čas trdil, da je nedolžen. Zahteval je analizo DNK, ki so ga našli na kraju zločina, a je bila njegova zahteva zavrnjena. Oblasti so po 38 letih ugotovile, da je DNK v resnici pripadal moškemu, ki je leta 2020 umrl v zaporu zaradi ugrabitve in posilstva.