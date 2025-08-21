Američana med kampiranjem ugriznila bolha, okužil se je s kugo

Američan trenutno okreva doma in je pod zdravniškim nadzorom, poroča CNN.

"Kuga je naravno prisotna v mnogih delih Kalifornije, vključno z višjimi legami okrožja El Dorado," je pojasnil Kyle Fliflet, vršilec dolžnosti direktorja javnega zdravja v okrožju. Kot je dodal, je pomembno, da posamezniki poskrbijo zase in za svoje hišne ljubljenčke, ko so na prostem, zlasti med kampiranjem in pohodi, kjer so prisotni divji glodalci.

Po podatkih ameriških centrov za nadzor in preprečevanje bolezni v Združenih državah Amerike letno zabeležijo povprečno sedem primerov kuge pri ljudeh.