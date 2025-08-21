Svetli način
Tujina

Američana med kampiranjem ugriznila bolha, okužil se je s kugo

Washington, 21. 08. 2025 10.41 | Posodobljeno pred 38 minutami

M.S.
Američan, ki je nedavno kampiral na območju jezera Tahoe na zahodu ZDA, je bil pozitiven na testu za kugo. Kot so sporočili kalifornijski zdravstveni uradniki, je moškega ugriznila okužena bolha.

Američan trenutno okreva doma in je pod zdravniškim nadzorom, poroča CNN. 

"Kuga je naravno prisotna v mnogih delih Kalifornije, vključno z višjimi legami okrožja El Dorado," je pojasnil Kyle Fliflet, vršilec dolžnosti direktorja javnega zdravja v okrožju. Kot je dodal, je pomembno, da posamezniki poskrbijo zase in za svoje hišne ljubljenčke, ko so na prostem, zlasti med kampiranjem in pohodi, kjer so prisotni divji glodalci. 

Po podatkih ameriških centrov za nadzor in preprečevanje bolezni v Združenih državah Amerike letno zabeležijo povprečno sedem primerov kuge pri ljudeh.

Jezero Tahoe
Jezero Tahoe FOTO: Shutterstock

Okužbo povzroča bakterija Yersinia pestis in se na ljudi širi prek ugrizov okuženih bolh ali stika z okuženimi živalmi.

Simptomi se običajno pojavijo v dveh tednih po izpostavljenosti in vključujejo vročino, mrzlico, šibkost in otekle bezgavke. Okužbe je mogoče zdraviti z običajnimi antibiotiki. 

