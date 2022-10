Američani bodo odločali o odpravi suženjstva

Luknjo v zakonodaji so po vojni izkoriščali v državah ameriškega juga, kjer so sprejemali zakone, usmerjene proti temnopoltim, ob kršitvah pa so jih aretirali in silili v prisilno delo.

13. amandma k ameriški ustavi prepoveduje suženjstvo in neprostovoljno služenje, razen če gre za obliko kaznovanja za kazniva dejanja. To luknjo v zakonodaji so po vojni izkoriščali v državah ameriškega juga, kjer so sprejemali zakone, usmerjene proti temnopoltim, ob kršitvah pa so jih aretirali in silili v prisilno delo. Kaznivo dejanje je bilo na primer že, če se temnopolti belcu ni umaknil na pločniku ali je preglasno govoril.

Zapornikom ne plačujejo, izkoriščajo jih za popravila cest, pobiranje pridelkov, proizvodnjo registrskih tablic

Gospodarstva ameriških zveznih držav in razna podjetja še danes drži pokonci delo zapornikov, ki jim za to ne plačujejo ali pa jim plačujejo le malo. Kalifornijski kongres je zavrnil spremembo državne ustave o neprostovoljnem služenju, ker so tam vladajoči demokrati ugotovili, da proračun ne bo vzdržal, če bodo morali zapornikom plačati milijarde dolarjev v obliki minimalnih plač.

Zapornike izkoriščajo za popravila cest, pobiranje pridelkov, proizvodnjo registrskih tablic in druge storitve, ki polnijo proračun ali račune zasebnih podjetij. Vendar pa si zaporniki po drugi strani tudi sami želijo delati, da jim hitreje mine čas.