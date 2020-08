Američani brez dela in brez pomoči

Več deset milijonov Američanov, ki so zaradi pandemije koronavirusa izgubili delo, je ostalo še brez denarne pomoči države. Pogajanja o nadomestilih za brezposelnost so v kongresu zastala, saj se obe stranki prepirata o tem, s koliko dolarji in če sploh pomagati ljudem. Ti pa se soočajo z vse hujšimi stiskami, po najnovejši raziskavi kar 30 milijonom Američanov grozi, da se bodo morali izseliti iz svojega domovanja.