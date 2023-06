'Američani imajo raje močnega voditelja, ki se zmoti, kot šibkega, ki ima prav'

Kaj pričanja, obtožbe in obiski na sodišču pomenijo za politično usodo nekdanjega ameriškega predsednika Trumpa? Do volitev oziroma strankarske nominacije svojega kandidata je še daleč, a že zdaj je jasno torej, da republikanski volivci Trumpu ne zamerijo serije sodnih postopkov. Tako ugotavlja ameriški politični raziskovalec in podpredsednik največje kanadske družbe za raziskave trga in javnega mnenja Dave Scholz, ki se te dni v okviru mednarodne konference mudi v Ljubljani.