Tujina

Američani lovijo še tretji naftni tanker: prvi poskus zasega spodletel

Caracas / Washington, 22. 12. 2025 07.20 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
M.S.
Zaseg tankerja

Ameriška obalna straža 'aktivno' zasleduje še tretji naftni tanker v mednarodnih vodah blizu Venezuele, potem ko so v preteklih dveh tednih dva že zasegli. Po besedah ameriškega uradnika ladja pluje pod lažno zastavo in je pod ameriškimi sankcijami zaradi povezav z Iranom.

Tanker Bella 1 je plul proti Venezueli, ko ga je prestregla ameriška obalna straža. A ko so se Američani skušali vkrcati na ladjo, se ta ni zaustavila, zato je še niso uspeli zaseči, poroča CNN. Trenutno jo tako aktivno zasledujejo.

Anonimni ameriški uradnik, ki je medijem razkril nekaj podrobnosti operacije, je povedal, da naftni tanker pluje pod lažno zastavo in je zanj izdan sodni nalog za zaseg. Po poročanju CNN naj bi bil tanker deležen ameriških sankcij zaradi povezav z Iranom.

Američani so sicer v dveh tednih zasegli že dva naftna tankerja, zadnjega v soboto. Tiskovna predstavnica Bele hiše je dejala, da je tanker Centuries prevažal venezuelsko nafto, čeprav ladja, ki je plula pod panamsko zastavo, ni bila na seznamu sankcioniranih plovil.

"Združene države bodo še naprej preganjale nezakonit pretok sankcionirane nafte, ki se uporablja za financiranje narkoterorizma v regiji," je medtem v soboto zapisala ameriška ministrica za domovinsko varnost Kristi Noem.

Sobotni zaseg naftnega tankerja Centuries.
Sobotni zaseg naftnega tankerja Centuries.
FOTO: Profimedia

Prestrezanje tankerjev pomeni stopnjevanje pritiska Washingtona na režim venezuelskega predsednika Nicolasa Madura. V preteklem tednu je Donald Trump odredil zaseg vseh sankcioniranih tankerjev, ki plujejo v ali iz Venezuele, države z največjimi zalogami nafte na svetu.

Washington Venezuelo obtožuje, da denar od nafte uporablja za financiranje kriminala, povezanega z drogami, medtem ko Venezuela zasege tankerjev in s tem nafte vidi kot krajo njenih naravnih virov.

"Ta dejanja ne bodo ostala nekaznovana," je v soboto poudarila venezuelska podpredsednica Delcy Rodriguez. Napovedala je, da bodo vložili pritožbo pri Varnostnem svetu Združenih narodov in pri drugih mednarodnih organizacijah ter vladah.

Poleg zasegov tankerjev Američani v zadnjih mesecih izvajajo tudi napade na plovila, ki naj bi prevažala droge, pri čemer so do zdaj ubili že 100 ljudi. Trumpova vlada javno ni predložila še nobenih dokazov, da bi plovila dejansko prevažala droge, vojska pa je zaradi tega pod vse večjim drobnogledom ameriškega kongresa.

venezuela zda tanker
