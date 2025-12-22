Američani lovijo še tretji naftni tanker: prvi poskus zasega spodletel

Tanker Bella 1 je plul proti Venezueli, ko ga je prestregla ameriška obalna straža. A ko so se Američani skušali vkrcati na ladjo, se ta ni zaustavila, zato je še niso uspeli zaseči, poroča CNN. Trenutno jo tako aktivno zasledujejo.

Anonimni ameriški uradnik, ki je medijem razkril nekaj podrobnosti operacije, je povedal, da naftni tanker pluje pod lažno zastavo in je zanj izdan sodni nalog za zaseg. Po poročanju CNN naj bi bil tanker deležen ameriških sankcij zaradi povezav z Iranom.

Američani so sicer v dveh tednih zasegli že dva naftna tankerja, zadnjega v soboto. Tiskovna predstavnica Bele hiše je dejala, da je tanker Centuries prevažal venezuelsko nafto, čeprav ladja, ki je plula pod panamsko zastavo, ni bila na seznamu sankcioniranih plovil.

"Združene države bodo še naprej preganjale nezakonit pretok sankcionirane nafte, ki se uporablja za financiranje narkoterorizma v regiji," je medtem v soboto zapisala ameriška ministrica za domovinsko varnost Kristi Noem.