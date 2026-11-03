Američani na volišča: kakšna bo druga polovica Trumpovega mandata?

V ZDA se vmesne volitve, ki potekajo na sredini predsedniškega mandata, tradicionalno običajno ne odvijejo v korist stranke, ki je na oblasti. So priložnost za volivce, da z glasovi pokažejo, kako ocenjujejo delo trenutnega predsednika in njegove stranke.

Javnomnenjske raziskave kažejo, da bodo na tokratnih volitvah slavili opozicijski demokrati, toda njihova prepričljiva zmaga še zdaleč ni zagotovljena.

Do petka je bilo po podatkih volilnega laboratorija Univerze Florida oddanih rekordnih 47,9 milijona glasovnic. Povečana predčasna udeležba po pošti ali na voliščih je še posebej izrazita v zveznih državah, kjer se obeta zelo tesna tekma za sedeže v senatu, med njimi v Teksasu, Severni Karolini in Kansasu.

Predvolilni čas so zaznamovali visoki zneski za politično oglaševanje. Kot je poročala tiskovna agencija Reuters, je bilo do 12. oktobra za takšno oglaševanje v ZDA porabljenih rekordnih 3,8 milijarde dolarjev oziroma okoli 3,4 milijarde evrov.

V 36 zveznih državah in na treh ameriških ozemljih bodo Američani volili še guvernerje, ponekod tudi člane zakonodajnih teles zveznih držav in lokalne predstavnike.

Na glasovnicah posameznih zveznih držav bodo tudi številni referendumski predlogi, med drugim povezani s pravico do splava, davki in volitvami.