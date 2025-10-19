Svetli način
Tujina

Američani napadli na Karibih: ladja naj bi prevažala drogo

Ljubljana, 19. 10. 2025 09.35 | Posodobljeno pred 1 uro

Ameriško obrambno ministrstvo je objavilo posnetek zračnega napada, ki ga je pred dvema dnevoma izvedel dron na polpotopljeno ladjo kartela v južnem Karibskem morju, ob obali Venezuele. Ladja je po navedbah Pentagona prevažala veliko količino prepovedanih drog, vključno s fentanilom.

Po ameriških obveščevalnih podatkih plovilo ni bilo prava podmornica, kot so nekateri prej trdili, temveč polpotopljena ladja, ki je potovala po znani tihotapski poti v Združene države. Ta naj bi prevažala veliko količino prepovedanih drog, vključno s fentanilom.

V napadu sta bila ubita dva člana kartela, dva pa sta preživela in ju je kasneje rešila ameriška mornarica. Preživeli se bodo vrnili v Kolumbijo in Ekvador.

Ameriški uradniki poudarjajo, da se te polpotopljene ladje vse pogosteje uporabljajo za tihotapljenje drog iz Južne Amerike v Karibe in Mehiški zaliv, od koder se pošiljke nato prepeljejo v Združene države.

zda kolumbija ekvador droga fentanil
KOMENTARJI (25)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Nidani
19. 10. 2025 10.53
-1
Naj bi...kot imeli Iračani jedrski program?
ODGOVORI
0 1
PROTI VSAKRSNI KORUPCIJI
19. 10. 2025 10.44
-3
Na pol potopljeno bi po mednarodnem pravu smeli napasti le s torpedom.
ODGOVORI
0 3
Rožle Patriot
19. 10. 2025 10.43
+0
Končno nekdo, ki dela red oz. čistke pri glavi in ne pri repu ... Tako se to dela !!! ... Živel Trump !!!
ODGOVORI
4 4
Gram
19. 10. 2025 10.42
+1
Ljudje, ki pišejo neumnosti o upravičenosti napadov, so nevedneži, saj so vezani na zgolj ene informacije.
ODGOVORI
5 4
asdfghjklč
19. 10. 2025 10.39
+7
Čudno, da se nobena družina ne javlja, da so američani ubili moža ali sina na dopustu s prijatelji, ali, da so lovili samo ribice?
ODGOVORI
7 0
Nidani
19. 10. 2025 10.55
Bereš venezuelske časopise ali gledaš njihovo tv? Ti je pozvonilo? Ne? Potem ti tudi ne bo...
ODGOVORI
0 0
Meter
19. 10. 2025 10.34
+5
Bla bla bla, dobro se ve, kje se droga prevaža, saj je to predvsem projekt CIA-e. Vse ostalo je za hraniti narod.
ODGOVORI
9 4
Kriss-slo
19. 10. 2025 10.46
-1
In zemlja je ravna
ODGOVORI
0 1
Veščec
19. 10. 2025 10.31
-1
Kita so fental 😫
ODGOVORI
0 1
Vera in Bog
19. 10. 2025 10.24
-3
Malo preveč radiokalno je tole. A se ne da drugače?
ODGOVORI
5 8
osservatore
19. 10. 2025 10.20
+1
Ker te polpotopljene ladje tihotapijo mamila je potopitev upravičena. Pol bodo vse ribe v bližnji in daljni okolici "zadete".
ODGOVORI
4 3
mito24
19. 10. 2025 10.18
+4
Pa še rešujejo jih s potapljajoče se ladje ?
ODGOVORI
6 2
asdfghjklč
19. 10. 2025 10.40
+2
Morda zaradi informacij?
ODGOVORI
2 0
Vera in Bog
19. 10. 2025 10.13
+3
Kje so varuhi človekovih pravic🤣🤣
ODGOVORI
10 7
Šarjan Marec
19. 10. 2025 10.38
-1
Zakaj???
ODGOVORI
0 1
trac
19. 10. 2025 10.08
-2
Polpotopljene ladje, za kaj drugega, kot za droge.
ODGOVORI
4 6
simc167
19. 10. 2025 10.05
-3
Neuravnovešen klovn na oblasti. Cirkus amerika
ODGOVORI
11 14
brabusednet
19. 10. 2025 10.03
+5
Edino pravilno,kaj bi ti čovni počeli sredi odprtega morja,kot švercali.
ODGOVORI
10 5
galeon
19. 10. 2025 10.00
-5
Bi blo treba začet kavbojce razstreljevat in govorit, da prevažajo mamila.
ODGOVORI
10 15
ptuj.si
19. 10. 2025 10.02
+5
Ti kar izvoli.
ODGOVORI
9 4
ptuj.si
19. 10. 2025 09.58
+8
Odlično.
ODGOVORI
14 6
xxman.y
19. 10. 2025 09.56
+14
Vojno ministrstvo, ne pa obrambno... Res niste na tekočem.
ODGOVORI
17 3
asdfghjklč
19. 10. 2025 10.41
+1
To je rusofilski medij.
ODGOVORI
2 1
