Američani napadli na Karibih: ladja naj bi prevažala drogo

Po ameriških obveščevalnih podatkih plovilo ni bilo prava podmornica, kot so nekateri prej trdili, temveč polpotopljena ladja, ki je potovala po znani tihotapski poti v Združene države. Ta naj bi prevažala veliko količino prepovedanih drog, vključno s fentanilom.

V napadu sta bila ubita dva člana kartela, dva pa sta preživela in ju je kasneje rešila ameriška mornarica. Preživeli se bodo vrnili v Kolumbijo in Ekvador.