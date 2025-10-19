Američani napadli na Karibih: ladja naj bi prevažala drogo

Po ameriških obveščevalnih podatkih plovilo ni bilo prava podmornica, kot so nekateri prej trdili, temveč polpotopljena ladja, ki je potovala po znani tihotapski poti v Združene države. Ta naj bi prevažala veliko količino prepovedanih drog, vključno s fentanilom.
V napadu sta bila ubita dva člana kartela, dva pa sta preživela in ju je kasneje rešila ameriška mornarica. Preživeli se bodo vrnili v Kolumbijo in Ekvador.
Ameriški uradniki poudarjajo, da se te polpotopljene ladje vse pogosteje uporabljajo za tihotapljenje drog iz Južne Amerike v Karibe in Mehiški zaliv, od koder se pošiljke nato prepeljejo v Združene države.
