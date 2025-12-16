Američani napadli tri plovila v Tihem oceanu, ubitih osem ljudi

Med mrtvimi so bili trije na prvi ladji, dva na drugi in trije na tretji, je sporočilo južno poveljstvo ameriških oboroženih sil, ki že več mesecev napada in uničuje čolne tako v Karibih kot tudi v Tihem oceanu.

Plovila naj bi upravljale skupine, ki jih je predsednik ZDA Donald Trump uvrstil na seznam mednarodnih terorističnih organizacij. Pristojno poveljstvo je sporočilo, da so bili čolni uničeni v mednarodnih vodah in so pluli po znanih poteh za prevoz mamil.

Pete Hegseth tako še naprej izdaja ukaze za napade ne glede na to, da kongres izvaja preiskavo napada 2. septembra, ko je ameriška vojska najprej uničila čoln, potem pa v dodatnem napadu ubila še dva preživela, ki sta se oklepala razbitin.