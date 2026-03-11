Uničenih več iranskih plovil za polaganje min, Iran napadel Tel Aviv

Iranska revolucionarna garda je v izjavi, ki jo je objavila iranska tiskovna agencija Fars, zapisala, da so njene rakete zadele središče Tel Aviva, peto floto ameriške mornarice ter "ameriško-sionistične sovražne baze v Erbilu", prestolnici iraške regije Kurdistan. V ločenem sporočilu, ki ga je objavila iranska tiskovna agencija Tasnim, je revolucionarna garda napade označila za najbolj uničujoče in najhujše od začetka konflikta 28.februarja. Dodala je, da je niz napadov trajal več kot tri ure, poroča španska tiskovna agencija EFE. V napadih v Izraelu so iranske sile po lastnih trditvah zadele komunikacijski center v Tel Avivu ter vojaške objekte v Jeruzalemu in Haifi. Izraelska vojska je sporočila, da je zaznala rakete, izstreljene iz Irana, in da si prizadeva "preprečiti grožnjo".

Izraelska služba za nujno medicinsko pomoč Magen David Adom je sporočila, da napadi sicer niso zahtevali žrtev, da pa se je nekaj ljudi poškodovalo med begom v zaklonišča. Navedli so še, da so pomagali nekaterim, ki imajo zaradi napadov težave z anksioznostjo. Iranska revolucionarna garda je danes sporočila tudi, da sta najmanj dve iranski raketi zadeli ameriško vojaško oporišče v Kuvajtu. Kuvajtske oblasti teh navedb za zdaj niso komentirale, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Po poročanju iranskih državnih medijev, ki jih povzema britanski BBC, so iranske sile danes napadle tudi ameriški oporišči Al Udeid v Katarju in Harir v Iraku. Cilj obsežnega napada je bila tudi peta ameriška mornariška flota v regiji, po trditvah iranske strani pa je bila v napadih "uničena operativna infrastruktura ameriške vojske". Niti ZDA niti Kuvajt navedb o napadih še niso komentirali. Katarsko obrambno ministrstvo je danes navedlo, da je prestreglo raketni napad, v glavnem mestu Doha pa je bilo slišati eksplozije. Savdska Arabija pa je danes sporočila, da je sestrelila sedem dronov, ki so leteli proti pomembnemu naftnemu polju Šajba. Naftno polje, ki leži blizu meje z Združenimi arabskimi emirati in je ključnega pomena za savdsko proizvodnjo nafte, upravlja naftni gigant Aramco, največji izvoznik surove nafte na svetu. Od začetka vojne, ki sta jo 28. februarja začela ZDA in Izrael, je bilo že večkrat tarča iranskih napadov.

Savdska Arabija je po lastnih navedbah prestregla tudi sedem raket, namenjenih na oporišče Princ Sultan blizu Rijada, kjer so nastanjeni ameriški vojaki in je bilo v tokratni vojni že večkrat tarča napadov. Na območju blizu oporišča je po poročanju AFP sestrelila tudi več dronov. Da se sooča z napadom z droni in raketami iz Irana, je davi sporočilo tudi obrambno ministrstvo Združenih arabskih emiratov, a podrobnosti ni navedlo. Britanska agencija za varnost v pomorskem prometu UKMTO pa je sporočila, da je eno od ladij v Hormuški ožini zadela neznana raketa, ki je povzročila požar na krovu. Tovorna ladja, ki se je nahajala enajst navtičnih milj severno od Omana, je zaprosila za pomoč, posadka pa se trenutno evakuira, so še navedli po poročanju AFP.

Ameriška vojska naj bi popolnoma uničila deset iranskih plovil

Ameriški predsednik Donald Trump je pred sporočilom poveljstva na omrežju Truth Social objavil, da so popolnoma uničili deset neaktivnih iranskih plovil za polaganje min in dodal, da jih bodo uničili še več. Pred tem je objavil, da nima poročil o tem, da bi Iran položil mine v Hormuški ožini, vendar ga je pozval naj jih odstrani, kar mu bo štel v dobro. "Če je Iran položil mine v Hormuški ožini - čeprav nimamo nobenih poročil o tem - želimo, da jih nemudoma odstranijo! Če so bile mine iz kakršnega koli razloga položene in niso takoj odstranjene, bodo vojaške posledice za Iran na ravni, kakršne še nismo videli. Če pa bodo odstranili tisto, kar je bilo morda položeno, bo to velik korak v pravo smer!" je objavil Trump. "Poleg tega uporabljamo enako tehnologijo in raketne zmogljivosti, ki jih uporabljamo proti trgovcem z mamili, da trajno uničimo vse čolne ali ladje, ki poskušajo minirati Hormuško ožino. Z njimi bomo hitro in nasilno opravili," je dodal.

Mine v Hormuški ožini so bila glavna novica vojne proti Iranu v torek, saj Trumpa skrbi, da bodo mine še bolj onemogočile plovbo tankerjev skozi Hormuško ožino, kar bo dodatno povišalo cene nafte in zemeljskega plina. Trump je politično občutljiv na višje cene energije, saj vztraja, da je znižal cene bencina, ki pa so se od začetka napadov na Iran povišale, poroča televizija ABC. Ministrstvo za energijo ZDA je sinoči prav tako sporočilo, da je bila umaknjena objava ministra Chrisa Wrighta o vojaškem spremstvu tankerjev skozi Hormuško ožino napaka enega od uslužbencev ministrstva. Na Wrightovo objavo se je odzvala iranska republikanska garda, ki je zagotovila, da se nobena ameriška vojaška ladja doslej ni upala približati ožini. Trump je v ponedeljek dejal, da bo ameriška mornarica morda spremljala tankerje skozi ožino, vendar pa je Bela hiša v torek zagotovila, da se to doslej še ni zgodilo.

V vojni z Iranom doslej ranjenih okrog 140 ameriških vojakov

V vojni proti Iranu je bilo doslej ubitih sedem ameriških vojakov, Parnell pa je v torek potrdil poročanje medijev, da jih je bilo osem hudo ranjenih. Števila ranjenih Pentagon doslej ni uradno objavil. V ZDA še vedno kritično odmeva sobotni slovesni sprejema posmrtnih ostankov padlih ameriških vojakov v Delawaru, ki se ga je Trump udeležil s prvo damo Melanio Trump. Trump je bil na slovesnosti pokrit z belo kapo za baseball z zlatim napisom "USA", kar so veteranske organizacije in njegovi kritiki vzeli kot izraz nespoštovanja, poroča televizija MS NOW.

Donald Trump na sprejemu posmrtnih ostankov padlih ameriških vojakov FOTO: AP