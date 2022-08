Američani naročili, Hrvati bodo zgradili: stanovanjska ladja, ki bo plula po svetu

Skoraj 1,5 milijarde evrov je vreden posel, ki so ga dobili naši južni sosedi. Ta teden sta namreč Brodosplit in ameriška družba Storylines iz Miamija podpisala pogodbo o izgradnji ladje MV Narrative. Z razgrnitvijo načrtov so uradno vstopili v projektno fazo.

Luksuz za globlje denarnice

Osnovni namen ladje ni počitnikovanje, pač pa prebivanje. Pod idejo za projekt sta se podpisala ustanovitelja Storylina Shannon Lee in Alister Punton. Kot piše Robb Report, ki poroča o prestižnem življenjskem slogu, želijo na MV Narrative "svetovnim popotnikom ponuditi možnost, da izživijo svojo strast do raziskovanja, hkrati pa vseeno obdržijo službo in družinsko življenje".

Itinerarij krstne plovbe še ni znan, predstavniki podjetja pravijo, da bo ladja "sledila soncu", kar pomeni, da bodo njeno pot prilagodili glede na tisti del leta, v katerem bo izplula. Rok za dokončanje izgradnje je sicer postavljen v leto 2025.

Predvideno pa je, da bo ladja obiskala več sto različnih pristanišč na šestih celinah, postanki pa bodo trajali od enega do pet dni. Ena izmed različic poti tako predvideva, da bo ladja mesec dni preživela vzdolž italijanske obale, kjer bodo stanovalcem omogočeni daljši izleti, npr. po Toskani z najetim avtomobilom, piše omenjena revija.

Pa cene? Za stanovanjsko enoto bo treba odšteti približno od enega do osmih milijonov evrov, na voljo pa bo tudi omejeno število najemniških stanovanj, vendar pa bo treba podpisati 24-letno pogodbo, začetni znesek pa bo 640.000 tisočakov.

Rešitev za splitsko ladjedelnico?

Ladjedelnica Brodosplit, ki bo prestižno ladjo gradila, se je v zadnjem času na naslovnicah hrvaških medijev sicer znašla predvsem zaradi težav v poslovanju.

"Dogovor je sklenjen in v sodelovanju z lastnikom se izvajajo vse nujne tehnično-komercialne aktivnosti, da bi gradnja lahko stekla v najkrajšem realno mogočem roku. Brodosplit ima potencial in nove pogodbe, zagotovljeno prihodnost za prihodnjih pet let. Verjamemo, da bomo uspešno zaključili predstečajni postopek in nadaljevali ladjedelniško dejavnost v Splitu," je za hrvaško tiskovno agencijo Hina dejal predsednik uprave Brodosplita Tomislav Debeljak.

HRT navaja, da je imela ladjedelnica, ki se v Splitu razprostira na 560.000 kvadratnih metrih, nekoč 1548 zaposlenih. Od maja letos so v predstečajnem postopku, upniki zahtevajo več milijonov evrov. Na začetku julija je bila proizvodnja v Brodosplitu začasno ustavljena, delavci so skupno dobili tri minimalne plače za februar, marec in april, do 1. septembra pa so jih poslali na čakanje na delo.