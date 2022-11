Američani odhajajo na volitve, kateri od treh scenarijev se bo uresničil?

Do prihodnjih predsedniških volitev pa bi se lahko stvari dogajala na tri načine, so ocenili strokovnjaki.

Trumpovo gibanje Make America Great Again (MAGA) se je po porazu na volitvah leta 2020 iz obrobja republikanske stranke spremenilo v prevladujočo silo. S svojimi kandidati je ustvaril zvesto podlago za kandidaturo na predsedniških volitvah leta 2024, poroča SkyNews . Trumpovi kandidati so tako kot Donald Trump "zanikovalci volitev" – vztrajajo, da je leta 2020 Joe Biden ukradel volitve – zato nekateri domnevajo, da za volitve leta 2024 pripravljajo "teren za kaos".

Obstaja velika verjetnost, da se ta napoved uresniči. Za razmere v ZDA bi to pomenilo, da bi predsednik Joe Biden verjetno postal tarča več preiskav pod drobnogledom predstavniškega doma. Na tarči bi bila Bidnova odločitev o odmiku iz Afganistana, FBI preiskava, ki je pregledovala delovanje Donalda Trumpa, Bidnova politike južne meje in Bidnova covid politika. Prav tako bi se lahko v preiskavi znašel Bidnov sin, saj se mu očita domnevna davčna goljufija. Obstaja tudi možnost, da bi republikanci Bidna zaradi njegove liberalne mejne politike odstavili.

Za mednarodno polje bi to lahko pomenilo manjšanje pomoči Ukrajini, saj se med populisti na skrajni desnici krepi zaskrbljenost zaradi visokih stroškov, ki so namenjeni za pomoč Ukrajini. Bolj zapletena bi lahko postala tudi zelena agenda, saj bi lahko republikanci stopili na stran svojih volivcev, ki podpiralo premog in nafto.

Scenarij dve: republikanci prevzamejo predstavniški dom in senat



Verjetnost, da bi se izpolnil ta scenarij, je zmerna do velika, pravijo analitiki. Za razmere na ameriških tleh bi to pomenilo, da bo Biden postal predsednik, ki ne more opravljati svoje funkcije. Njegovo agendo bi blokirali na vsakem koraku. To vključuje tudi vprašanji, kot sta nadzor nad orožjem in vprašanje splava. Za mednarodno okolje bi bilo najpomembnejše spremljanje vprašanja pomoči Ukrajini, saj bi bilo nadaljevanje pomoči odvisno od moči, ki bi jo dobila skrajna desnica. Prav tako je verjetno, da bi nazadovala ameriška zelena agenda.

Scenarij tri: demokrati imajo v rokah predstavniški dom in senat



Verjetnost, da bi se ta scenarij uresničil, je majhna. Za ameriško notranjo politiko bi to pomenilo, da se liberalna agenda Joeja Bidna lahko nadaljuje, obseg, znotraj katerega bi se lahko udejanjila, pa je odvisen od moči demokratske večine v senatu. Če bodo demokrati razširili svojo večino, lahko Američani pričakujejo tudi poskus poglobitve Bidnove infrastrukturne agende, ki predvideva preobrazbo v brezogljično produkcijo do leta 2035.