Trump odobril raziskovanje nafte in plina v zavetišču za divje živali na Aljaski

Ameriška vlada je odobrila program raziskovanja in izkoriščanja nafte in plina znotraj zavetišča za divje živali na Aljaski. Tam denimo živijo tudi severni medvedi in karibuji. A po mnenju ministrstva za notranje zadeve se lahko nafta in plin tam izkoriščata brez škode za divje živali.

Ministrstvo za notranje zadeve ZDA je danes odobrilo program raziskovanja in izkoriščanja nafte in plina znotraj nacionalnega zavetišča za divje živali na Aljaski. Ameriški kongres je na pobudo vlade predsednikaDonalda Trumpaprogram odobril že leta 2017. Ameriški kongres je na pobudo vlade predsednika Donalda Trumpa program odobril že leta 2017. FOTO: AP Minister za notranje zadeve ZDA David Bernhardt je ob odobritvi začetka programa dejal, da je kongres odobril prodajo pogodb zasebnim podjetjem za izkoriščanje nafte in plina na 600.000 hektarjev velikem obalnem območju zavetišča. Ministrstvo za notranje zadeve je že decembra 2018 presodilo, da se lahko nafta in plin tam izkoriščata brez škode za divje živali, med katerimi so severni medvedi, karibuji in druge živali.