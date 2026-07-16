Američani onesposobili tanker v Hormuški ožini

Po navedbah ameriškega centralnega poveljstva (Centcom) je ladja pod zastavo Curacaa prezrla več opozoril, nato pa jo je ameriško letalo onesposobilo z izstrelki hellfire. Ladja po navedbah Centcoma potem več ni plula proti Iranu. Centcom je tudi sporočil, da so njihovi zadnji napadi usmerjeni proti iranskim vojaškim zmogljivostim, ki ogrožajo pomorski promet skozi Hormuško ožino.

Iran je medtem znova izvedel napade na ameriške zaveznike na Bližnjem vzhodu. Kuvajt, Bahrajn in Jordanija so poročali o iranskih raketah oziroma brezpilotnikih, v Bahrajnu pa so zaradi grožnje sprožili sirene, ki opozarjajo na zračni napad. Kuvajtska vojska je sporočila, da je od začetka dneva zaznala štiri manevrirne rakete in 21 brezpilotnikov. Iranski državni mediji so poročali o eksplozijah v bližini pristaniškega mesta Bandar Abas na jugu države, ki je bilo v zadnjih dneh večkrat tarča ameriških napadov.

Po ameriškem napadu na Iran FOTO: Profimedia

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